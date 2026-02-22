Lo Ferro canta a Fosforito y convoca a las grandes voces del flamenco en una 46ª edición de altura

MURCIA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro presentó de forma oficial la programación de su 46ª edición en un acto celebrado el pasado 21 de febrero en el Teatro Sebastián Escudero, con la presencia del alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, el concejal de Cultura, Javier Plaza, el presidente de la Peña Flamenca 'Melón de Oro', Mariano Escudero y el director del festival, Gabriel Maldonado.

La nueva edición estará dedicada al maestro Antonio Fernández Díaz 'Fosforito', fallecido el pasado otoño, figura esencial del cante jondo y faro y guía para para un festival que el próximo verano volverá a ser foco mundial del flamenco con la mirada fija hacia el cielo.

En este marco de homenaje y reconocimiento, la organización anunció la creación de la 'Beca Fosforito', dotada con la cantidad de 2.000 euros y destinada a impulsar la investigación y difusión de la trayectoria y la obra del artista, reforzando el compromiso del festival con la preservación del patrimonio flamenco.

Durante la presentación también se dio a conocer el cartel anunciador del festival, obra del artista Diego Valero, en el contexto de una gala flamenca protagonizada por el cantaor Paco Ocón, acompañado por la guitarra de Antonio Fernández 'El Torero'; y el Ballet Flamenco de Lo Ferro, dirigido por María Dolores Ros.

Afirmó Valero sobre las tablas ferreñas que "Lo Ferro es como mi casa" y que desde que conoció el festival quiso ser parte de él creando una obra "profunda y jonda, como las gentes de Lo Ferro, pero sencilla y con mucha fuerza". La obra del artista plástico alhameño está basada en la cantaora Ana Blanco Soto 'La Tía Anica La Piriñaca' y homenajea a la mujer por ser "desde la sombra, garantes y transmisoras de la cultura".

Tras la presentación del cartel y al autor a las gentes de Lo Ferro llegó la hora del cante. Paco Ocón, premio 'Molino de Lo Ferro' 2022 a la ferreña mejor cantada, con el toque de Antonio Fernández 'El Torero' ofreció un recital de corte clásico lleno de emoción y jondura. El cantaor de Adamuz realizó un emotivo viaje por malagueña y fandangos de Lucena, soleá de Triana, ferreña, alegrías, petenera y un precioso cierre por fandangos con el que recibió el cariño y la ovación del público de Lo Ferro.

El concejal de Cultura, Javier Plaza, y el director del festival, Gabriel Maldonado, fueron los encargados de desgranar la programación de la 46ª edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro que en FITUR había anunciado la presencia de 'El Pele', Jesús Méndez y Antonio Reyes a los que se une una terna de lujo para honrar al maestro 'Fosforito'.

Pedro Ángel Roca, alcalde de Torre Pacheco, cerró el turno de intervenciones con un discurso sentido en el que se acordó del maestro 'Fosforito' con "añoranza y recuerdo" al que dedicó una letra por ferreña. Tuvo también el alcalde palabras de cariño y homenaje para su amigo, Francisco Aparicio, director y coordinador del festival de Lo Ferro durante los últimos veinte años y que tanto ha aportado a la causa ferreña.

PROGRAMACIÓN DE LA 46ª EDICIÓN

La semana grande del flamenco en Lo Ferro arrancará el lunes 20 de julio con el pregón inaugural y la gala de escuelas flamencas con la que el Festival de Lo Ferro abre sus puertas al futuro y en la que participarán la Escuela Municipal de Danza de Torre Pacheco dirigida por Lola Sornichero y el Ballet Kímbara.

El martes 21 comenzará el sentido homenaje al maestro "Fosforito" en el que participarán artistas de primer nivel como Manuel Moreno Maya 'El Pele'; junto a Niño Seve, Sandra Carrasco y David de Arahal, Bonela y Bonela Chico, y Carmen Carmona con Antonio Fernández 'El Torero'. El miércoles 22 llegará la segunda noche de homenaje a la quinta Llave del Cante con el turno de Jesús Méndez con el toque Antonio Carrión, Antonio Reyes con Paco Cepero, Remedios Reyes con Julio Romero, Ezequiel Benítez con Paco León y Julián Estrada con Manuel Silveria.

Durante las jornadas de jueves y viernes, 23 y 24 de julio, se celebrarán las semifinales del Concurso de Cante del festival flamenco. A ellas accederán ocho artistas de los cuales cinco se clasificarán para la gran final del sábado.

El jueves 23 será el turno del espectáculo 'Bambino por Bandera', protagonizado por afamado cantante y actor Manuel Bandera, junto a la primera semifinal del concurso. El viernes 24 el baile será quien cope el protagonismo con la actuación de la compañía del 'El Yiyo', seguida de la segunda semifinal.

La programación culminará el sábado 25 con el espectáculo 'Su Majestad el 12', a cargo del Ballet Flamenco de Lo Ferro dirigido por María Dolores Ros y la gran final del certamen de la que saldrá el nuevo 'Melón de Oro', que este año se ha convertido en el galardón flamenco mejor dotado del mundo con un premio de 17.000 euros.

La 46ª edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro culminará el domingo 26 de julio con la tradicional Santa Misa Flamenca que contará con el toque de Antonio Fernández 'El Torero' y el cante de Antonio Carrión.