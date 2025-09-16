Los festeros podrán entrar gratis a los centros y museos de Cartagena Puerto de Culturas desde este viernes - AYUNTAMIENTO CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

Cartagena Puerto de Culturas y el Museo del Teatro Romano vuelven a unirse a las fiestas de Carthagineses y Romanos y, como ya es tradición, los festeros ataviados con sus trajes de Tropas y Legiones podrán visitar gratuitamente, desde este viernes y hasta el 28 de septiembre, los centros de interpretación y museos gestionados por Cartagena Puerto de Culturas.

Además, el 26 de septiembre, festivo en la ciudad, se ha organizado una Jornada de Puertas Abiertas en sus espacios históricos, algunos de ellos, escenarios de la Segunda Guerra Púnica.

Ese día, todos los cartageneros y visitantes podrán acceder de manera gratuita al Teatro Romano, el Museo del Foro Romano Molinete, la Casa de la Fortuna, la Muralla Púnica, el Fuerte de Navidad, el Castillo de la Concepción y los Refugios de la Guerra Civil.

Quedan excluidos de esta promoción los transportes turísticos que gestiona la entidad (barco turístico, autobús y ascensor panorámico). Las visitas a los centros se realizarán en su horario habitual.

Además de la jornada de puertas abiertas, Cartagena Puerto de Culturas ha diseñado una programación especial para disfrutar de la oferta cultural durante los fines de semana de septiembre. Un musical infantil, actividades familiares, rutas y vistas guiadas.