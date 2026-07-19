El Festival Internacional de Folklore en el Mediterráneo cierra con la asistencia de más de 4.000 personas

Festival Internacional de Folklore en el Mediterráneo 2026 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Folklore en el Mediterráneo ha cerrado su LVIII edición, en la que más de 4.000 personas han asistido a las distintas actividades programadas. Así, durante estos días, el certamen ha registrado lleno en prácticamente todas las actuaciones celebradas en la plaza Belluga, según han informado desde el Consistorio.

El festival internacional de folklore más antiguo de España ha logrado reunir este año a más de 400 artistas llegados desde Corea del Sur, Grecia, Argentina, Canarias, Andalucía y distintos puntos de la Región de Murcia, con una programación que ha combinado música, danza, patrimonio e intercambio cultural

Durante cuatro jornadas, el festival ha sido punto de encuentro entre culturas, acogiendo actuaciones que han permitido al público descubrir la riqueza de las tradiciones populares de tres continentes y compartir un espacio de convivencia marcado por el respeto, la diversidad y el diálogo entre pueblos, han informado desde el Consistorio.

La programación comenzaba el martes con el tradicional desfile y encendido de la Antorcha de la Amistad, así como la actuación del grupo Malvariche. Ya el viernes, concluía con las intervenciones de todos los grupos participantes y un espectáculo de pirotecnia.

También se ha celebrado el XXII Seminario sobre Folklore y Etnografía, celebrado en el Museo de la Ciudad, que ha completado el aforo en todas sus sesiones. Investigadores, antropólogos, historiadores y especialistas han abordado cuestiones relacionadas con la música tradicional, la educación patrimonial, la etnomusicología y la evolución del folklore mediterráneo.

La programación se ha complementado, además, con la exposición 'Costumbrismo y folklore en las colecciones municipales', que se puede visitar en la Sala Glorieta Uno. La muestra reúne obras de artistas como Ramón Gaya, Cándido Banet, Carmen Artigas, Antonio Martínez Mengual o Mariano Ballester, que permiten acercarse a las tradiciones y al costumbrismo desde diferentes lenguajes y disciplinas artísticas y que pertenecen a los fondos municipales.

En concreto, las piezas proceden del Museo de la Ciudad, el Museo Ramón Gaya y el Archivo Municipal y conforman una muestra para recorrer, a través de esculturas, pinturas, indumentaria tradicional, artesanía y documentos históricos, la memoria del Festival Internacional de Folklore en el Mediterráneo y el patrimonio etnográfico murciano. La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 26 de julio.

"Con esta edición, el Festival Internacional de Folklore en el Mediterráneo vuelve a demostrar la vigencia de un proyecto cultural que, tras 58 ediciones, continúa siendo el festival internacional de folklore más antiguo de España y un referente para la conservación, difusión e intercambio de las tradiciones populares", ha valorado el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés.

Así, el edil ha destacado "el respaldo masivo del público y la calidad de la programación artística y académica, reafirman el papel de la ciudad como uno de los principales escenarios internacionales dedicados al patrimonio cultural inmaterial".