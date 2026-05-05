El Festival Tour Fest dará la bienvenida al verano en Santiago de la Ribera el 27 de junio

Presentación de una nueva edición del Festival Tour Fest - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La concejala de Turismo de San Javier, Estíbaliz Masegosa y el gerente de PlanOut, Sergio González, han presentado este martes en el Ayuntamiento una nueva edición del Festival Tour Fest, que se celebrará en la explanada Barnuevo de Santiago de la Ribera el sábado 27 de junio.

El Festival, que el pasado año se celebró en La Manga del Mar Menor, incluye deportes náuticos, en la playa, el club de Piragüismo Mar Menor y la escuela de vela Socaire, según ha informado el Consistorio ribereño.

La jornada para disfrutar en familia, incluye un mercado artesanal, en el paseo marítimo, oferta gastronómica de foodtrucks, actividades infantiles con pintacaras, magia y la visita de la mascota de los parques municipales, Tobías, con un cuentacuentos.

La oferta incluye una noche con música en vivo con artistas como la banda Levitans, la alicantina Candela Gómez, la banda murciana emergente Wakame, el artista local Javi Zapta y Dj Dani Gómez.

La novedad este año es un festival del humor, para la noche del viernes 26 de junio, en la que bajo el título 'La mar de risas', actuarán Chely Capitán, Pepe Céspedes y Toni Rodríguez. Las actuaciones tendrán lugar en la explanada Barnuevo con asistencia gratuita como los conciertos del sábado y el resto de actividades del Tour Fest.

Masegosa ha agradecudo la implicación de las concejalías de Festejos, Derechos Sociales y Parques y Jardines, así como de PlanOut y el patrocinador Cervezas Alhambra, para la organización de "un evento que plantea un formato abierto, gratuito y accesible, que busca consolidarse como uno de los planes de inicio de temporada en el litoral del Mar Menor".

Masegosa ha añadido que con esta iniciativa, "San Javier refuerza su programación cultural y turística en unas fechas clave, apostando por un evento que combina música, ocio y dinamización de Santiago de la Ribera".

Sergio González, gerente de PlanOut, ha destacado la variedad del programa de actividades que incluye el Tour Fest, "una celebración del verano", que celebra cinco ediciones, las dos últimas en San Javier.

González ha coincidido con Masegosa en lanzar una invitación masiva a disfrutar de esta iniciativa pensada para todo rango de edades, muy vinculada al ambiente costero y para vivir en familia.