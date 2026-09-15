La FICCmoteca de Cartagena proyectará siete películas internacionales entre octubre y noviembre - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La FICCmoteca, iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Cartagena y el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC), ofrecerá entre octubre y noviembre una programación de siete películas de España, Palestina, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido, con pases gratuitos en el salón de actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, según ha informado el Consistorio.

El ciclo comenzará el 2 de octubre, a las 20.00 horas, con 'La buena hija', película española de 2025 dirigida por Julia de Paz Solvas. La cinta aborda las consecuencias de la separación de los padres de una joven y la relación entre tres generaciones de mujeres de una misma familia.

La programación continuará el 9 de octubre, a las 20.00 horas, con 'Palestina 36', dirigida por la cineasta palestina Annemarie Jacir. Ambientada en 1936, la película se sitúa en la Palestina bajo mandato británico y sigue a varios personajes en un contexto marcado por el crecimiento de la resistencia árabe y la llegada de refugiados judíos desde Europa.

El 16 de octubre, a las 19.30 horas, se proyectará 'La historia de Souleymane', producción francesa de 2024 dirigida por Boris Lojkine. La película sigue a un repartidor de comida en París que debe afrontar una entrevista para solicitar asilo.

El ciclo continuará el 23 de octubre, a las 20.00 horas, con 'Love me tender', producción francesa de 2025 dirigida por Anna Cazenave Cambet. La cinta cuenta la historia de una mujer que comunica a su exmarido que mantiene relaciones con otras mujeres y que posteriormente pierde la custodia de su hijo.

El 30 de octubre, a las 20.00 horas, será el turno de 'La última ronda en Venecia', película italiana de 2025 dirigida por Francesco Sossai. El filme sigue a dos amigos veteranos y a un joven estudiante de arquitectura durante un viaje por las llanuras venecianas.

La programación continuará el 6 de noviembre, a las 19.30 horas, con 'Soñando con leones', producción portuguesa de 2024 dirigida por Paolo Marinou-Blanco, que aborda la eutanasia a través de la historia de una mujer con una enfermedad grave que contacta con una organización clandestina.

Por último, el 13 de noviembre, a las 20.00 horas, se proyectará 'Incontrolable', producción británica de 2025 dirigida por Kirk Jones y basada en la historia de John Davidson, quien aprendió a convivir con el síndrome de Tourette.

Todas las sesiones tendrán lugar en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy y serán de acceso gratuito. La programación cultural del municipio puede consultarse en la web de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena y en el apartado de Agenda Ciudad.