Las fiestas del Cristo del Rayo de Moratalla reúnen más de 120 actividades del 11 al 17 de julio

Presentación del cartel y el programa de las fiestas del Cristo del Rayo de Moratalla - CARM

MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas en honor al Santísimo Cristo del Rayo de Moratalla se celebrarán del 11 al 17 de julio con un programa que incluye más de 120 actividades, entre encierros por vereda, conciertos, actividades infantiles, concursos y pasacalles.

La programación se presentó este martes por el director del organismo, Juan Francisco Martínez, y el alcalde de Moratalla, Juan Soria, en un acto en el que detallaron las principales novedades de esta edición, según ha informado el Instituto de Turismo de la Región de Murcia

El programa incluye siete encierros por vereda entre el 11 y el 17 de julio, con reses de distintas ganaderías, además de desencajonamientos, sueltas nocturnas y actividades infantiles vinculadas al mundo del toro.

La programación festiva comenzará el 10 de julio con el chupinazo, el bando panocho y la llegada del Tío de la Pita y los cabezudos, además de actuaciones musicales en distintos puntos del municipio.

Las fiestas incluyen también actividades familiares e infantiles como encierros infantiles, fiestas del agua y de la espuma, juegos tradicionales, búsquedas del tesoro, concursos, degustaciones gastronómicas, desfile de carrozas y pasacalles.

La oferta se completa con conciertos de distintos grupos y tributos musicales, además de festivales de música electrónica y actuaciones de charangas durante toda la semana.

El director del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez, ha señalado que "estas fiestas son uno de los acontecimientos más llamativos del verano en la Región, actuando no solo como reclamo turístico de primer orden, sino como un factor identitario que consolida el sentimiento de pertenencia de la población local".

Martínez ha añadido que la Comunidad mantiene su apoyo a las fiestas y tradiciones del municipio en el marco de la campaña regional 'Mucho que celebrar'.