Las fiestas de Moros y Cristianos de Santomera reciben el verano con una programación para todos los públicos

La consejera Carmen Conesa y el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, con representantes festeros y los directores generales en el acto de presentación de las fiestas - CARM

MURCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Santomera, declaradas de Interés Turístico Regional, que tendrán lugar del 19 al 28 de junio, regresan este año con más participación y una programación más amplia y diversa, diseñada para atraer visitantes y ofrecer propuestas para todos los públicos.

El Campamento Festero, ubicado en el recinto de El Polvorín-Hermanos Mateo, será donde se concentrará buena parte de la actividad festiva de una celebración que cada año reúne a miles de participantes y visitantes, según han informado desde el Ejecutivo regional.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, acompañada por el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, y la presidenta de la Junta Central de Moros y Cristianos, Eva Alarcón, presentó este lunes en el Instituto de Turismo de la Región de Murcia todos los detalles de esta XLVI edición.

Conesa ha destacado el potencial de las fiestas populares "como herramienta para dinamizar los municipios, generar actividad económica y reforzar la identidad cultural de la Región".

En este sentido, ha señalado que los Moros y Cristianos de Santomera "se han consolidado como una de las grandes citas festivas regionales gracias a su capacidad para poner en valor la historia, las tradiciones y el patrimonio cultural del municipio".

La consejera ha subrayado la espectacularidad de los desfiles y la implicación de las agrupaciones festeras, que este año aumentan hasta seis con la incorporación de la comparsa mora Al-Majus, que se suma a Moros Almorávides, Caballeros y Damas del Ampurdán, Contrabandistas del Mediterráneo, Yonud Hijos del Desierto y Piratas Berberiscos.

Asimismo, ha señalado que la Comunidad continúa impulsando las fiestas y tradiciones como uno de los grandes atractivos turísticos del destino, en el marco de la campaña regional 'Mucho que celebrar'.

Actualmente, la Región de Murcia cuenta con 34 fiestas declaradas de Interés Turístico Regional, 4 de Interés Turístico Nacional y 14 de Interés Turístico Internacional, situándose como la segunda comunidad autónoma de España con mayor número de reconocimientos de este tipo, solo por detrás de Galicia.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Tras el pasacalles promocional celebrado el pasado fin de semana en Murcia, las fiestas arrancarán oficialmente el 19 de junio con la recogida del Capitán 2026, Juan José Pérez Plaza, de la comparsa Yonud Hijos del Desierto, y la apertura del Campamento Festero. La jornada concluirá con un concierto de la banda tributo Radar Indie y una sesión musical a cargo de DJ Pedro Marín.

El 20 de junio tendrá lugar el pregón de fiestas, que pronunciará la directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, en el Auditorio Municipal Ginés Abellán. Ese mismo día se celebrará el concierto de Camela en la Zona Güertana.

La programación continuará el 21 de junio con la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Rosario y a San Luis Gonzaga, mientras que el 22 de junio estará dedicado al Día del Niño.

Entre el 23 y el 24 de junio se desarrollarán las jornadas de los bandos moro y cristiano, acompañadas de actuaciones de las academias de baile del municipio en el recinto festero.

El 25 de junio tendrá lugar el tradicional desfile informal por las calles de Santomera y el 26 de junio se celebrará la Noche del Capitán.

El acto central llegará el 27 de junio, con el Gran Desfile de Moros y Cristianos, que partirá a las 21 horas desde el parque Adolfo Suárez y recorrerá la avenida Juan Carlos I y las calles Calvario y Octavio Carpena Artés, hasta llegar al Campamento Festero. El desfile podrá seguirse en directo a través de 7TV Región de Murcia.

Las celebraciones concluirán el 28 de junio con la representación de la Conversión del Moro en la plaza de la Iglesia y una gran fiesta de la espuma dirigida al público familiar.