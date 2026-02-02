Las finalistas del concurso de fotografía 'Valle del Ricote' protagonizaran una exposición por hospitales de la Región

El concurso de fotografía 'Valle de Ricote' está organizado el programa 'Cuidamos de ti' - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández junto con la directora general de Atención Primaria del Servicio Murciano de Salud, María José Marín, ha presentado el concurso de fotografía 'Valle de Ricote', una iniciativa organizada por el programa 'Cuidamos de ti' del Servicio Murciano de Salud en colaboración con el Ayuntamiento de Archena, que busca poner en valor el patrimonio histórico, natural y paisajístico del Valle de Ricote a través de la fotografía.

En el acto ha participado Miguel Hernández, responsable del concurso por parte de la Consejería de Salud, quien han destacado el carácter cultural y social de un certamen que une arte, salud y territorio, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Por su parte, la alcaldesa ha subrayado que el concurso "es una oportunidad para mostrar la riqueza del Valle de Ricote más allá de nuestro entorno inmediato y proyectarla a toda la Región de Murcia", al tiempo que ha remarcado el valor de la iniciativa como herramienta de participación ciudadana. "Queremos que vecinos y visitantes descubran, a través de la fotografía, un patrimonio único que forma parte de nuestra identidad", ha señalado.

El concurso está abierto a todas aquellas personas que cumplan las condiciones establecidas en las bases que se pueden consultar en murciasalud.es a partir de hoy. Las fotografías deberán ser originales, inéditas y no haber sido premiadas en otros certámenes ni presentadas en ediciones anteriores.

El certamen contempla un primer premio consistente en una noche de alojamiento y desayuno en el Balneario de Archena; un segundo premio, Archena Sensaciones Plus, que incluye spa piscinas, balneario y masaje; y un tercer premio, un menú degustación en el Restaurante Internacional de Archena.

La alcaldesa ha animado a fotógrafos aficionados y profesionales a participar en este concurso, "que refuerza la proyección cultural del Valle de Ricote y consolida a Archena como referente en iniciativas que combinan patrimonio, salud y cultura".

EXPOSICIÓN ITINERANTE

Uno de los aspectos más destacados del certamen es el compromiso del programa 'Cuidamos de ti' de organizar una exposición itinerante con las quince fotografías finalistas, o aquellas que determine el jurado. La muestra recorrerá durante el año siguiente a la entrega de premios los nueve hospitales públicos de la Región de Murcia y finalizará con una exposición en el Ayuntamiento de Archena.

En este sentido, la alcaldesa ha afirmado que "llevar estas imágenes a los hospitales supone humanizar los espacios sanitarios y acercar el patrimonio del Valle de Ricote a miles de personas".