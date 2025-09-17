Finaliza el desamiantado de las cubiertas del colegio San Cristóbal y alumnos de Primaria vuelven al centro este jueves

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alumnado de Primaria del colegio San Cristóbal de Cartagena volverá a su centro este jueves para retomar las clases con normalidad, una vez finalizado el desamiantado de las cubiertas del centro y constatado, con informes de análisis de partículas, que el centro es totalmente seguro.

El director general de Centros Educativos e Infraestructuras, Luis Gómez, mantendrá esta tarde una reunión con la comunidad educativa del centro para informar a docentes y familias.

El alumnado de Infantil permanecerá en la escuela de educación infantil Jardines hasta finales de septiembre, con el fin de facilitar y agilizar las obras y poder utilizar estos espacios. Esta decisión está consensuada con el equipo directivo del centro. Las obras son totalmente seguras y compatibles con la actividad docente.

El alumnado de este centro inició las clases el pasado martes, 9 de septiembre, en el IES El Bohío, y la escuela de educación infantil Jardines debido a las obras de cambio de cubiertas e instalación de placas solares que se están realizando en el centro.

El cambio de cubiertas y la instalación de placas solares en el colegio San Cristóbal es una obra de gran envergadura que supone una inversión que supera los 450.000 euros, con un plazo de ejecución de dos meses.

La Consejería de Educación y Formación Profesional adjudicó el pasado 12 de junio las obras, cuyo inicio se han retrasado hasta el 26 de agosto, debido a las subsanaciones que ha tenido que realizar la empresa del plan de desamiantado, requeridas por las autoridades laborales. La directiva del centro y el Ayuntamiento de Cartagena han sido informados en todo momento de la evolución de las obras.