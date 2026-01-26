La firma de hipotecas en la Región de Murcia vuelve a tasas positivas con una subida del 14,7% en noviembre

Archivo - Un hombre mira anuncios de una agencia inmobiliaria - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en la Región de Murcia en noviembre ha subido un 14,7% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 12,43% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 1.238 operaciones.

Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 22%, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Murcia se prestaron 129,17 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en noviembre, un 26,61% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 26,5%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.560 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 190,66 millones de euros. De ellas, 49 fueron sobre fincas rústicas y 1.511 sobre urbanas.

De las 1.511 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en noviembre en Murcia, 1.238 fueron sobre viviendas; 9 en solares y 264 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 12 y en 105 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 294 hipotecas con cambios en sus condiciones, 177 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 2.008 préstamos sobre fincas en Murcia. De ellas 1.367 correspondieron a viviendas, 82 a fincas rústicas, 541 a urbanas y 18 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Cantabria (+54,30%), Comunitat Valenciana (+25,68%) y Andalucía (+25,17%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares seguida de Aragón y Madrid con caídas del 9,23%, 7,35% y 3,28%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+81,14%), Canarias (+45,61%) y Comunitat Valenciana (+41,94%) marcando los mejores registros, salvo en Aragón, en donde se redujo un 1,86%.

---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/hipotecas-nacional-cantidad-impo...