Fiscalía exige a la Comunidad responsabilidad ambiental para que empresas restauren daños ocasionados al Mar Menor

Archivo - El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, presenta la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2024 - EUROPA PRESS - Archivo

Alerta de los casi 550 accidentes en el término municipal de Murcia ocasionados por los patinetes y del aumento de conductores 'kamikazes'

MURCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fiscal de Medio Ambiente va a iniciar una segunda ronda de responsabilidad ambiental en lo concerniente a los daños ocasionados al Mar Menor y exigirá a la Comunidad que unas diez empresas, de carácter agrícola y ganadero, restauren los perjuicios producidos en la laguna.

Así lo ha avanzado este jueves el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, con motivo de la presentación de la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2024.

Precisamente, ha destacado que el apartado de medio ambiente y urbanismo es la sección de la Fiscalía de Murcia donde más diligencias se incoan, con un total de 217, la mayoría de ellas en Murcia y tan solo siete en Cartagena, lo que supone un 34,83 por ciento del total.

En lo concerniente al Mar Menor, ha recordado que la primera sentencia fue de conformidad por imprudencia grave y se rebajó la pena a los límites legales.

No obstante, ha señalado que se está a la espera de que la Audiencia Provincial fije fecha para celebrar el juicio oral principal, el más voluminoso, que se ha incoado en el Juzgado de Instrucción de Murcia y que, por el tema del Mar Menor, se derivaron 36 diligencias previas para diferentes autores de conductas de contaminación, de la que se han formulado diez escritos de acusación por el fiscal, solicitando el archivo en cuatro supuestos.

También se está persiguiendo el tema de contaminación acústica, con dos escritos de acusación y ha recordado que ya consta que de las diez empresas que se iniciaron en esa primera vía de actuación "prácticamente han sido sancionadas todas por parte de la Comunidad en vía administrativa".

Por el Mar Menor se presentaron en 2024 cuatro escritos de acusación por vertidos ilegales procedentes de desalobradoras, con 36 diligencias incoadas (14 en Cartagena y 22 en San Javier), de las que se formuló escrito de acusación para 10 casos y el archivo de 4, ha reiterado.

También constan dos acusaciones por ruidos de empresas de sus equipos de refrigeración y otro por ruido de los camiones y sus cámaras frigoríficas, además de otras dos acusaciones por electrocución de avifauna.

En el apartado de seguridad y salud en el trabajo, ha avanzado que el próximo 1 de octubre se firmará en la Fiscalía un convenio con la Comunidad en aras a favorecer la investigación de este tipo de delito.

En este campo, los homicidios imprudentes han crecido con 8 casos, así como las lesiones del mismo carácter.

DELITOS DE SEGURIDAD VIAL

En cuanto a seguridad vial, han aumentado todos los procedimientos, pero ha llamado la atención sobre el hecho de los casi 550 accidentes en el término municipal de Murcia ocasionados por los patinetes (vehículo de movilidad personal).

Y es que, ha explicado, "si no se les considera vehículo a motor, no cometen delito, si van bebidos o van drogados. Y tampoco se exige un permiso", aunque ha advertido que este aspecto se modificará en la legislación.

También le ha resultado preocupante el incremento en 2024 de conductores 'kamikazes' o suicidas, habiéndose incoado en 2024 por parte de la Guardia Civil un total de 14 atestados. Dos personas resultaron fallecidas como consecuencia y tres heridas.

En la sección anticorrupción se les ha dado una mayor agilización a los trámites y ha puesto de relieve la reciente creación de la plaza de fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

Ha resaltado la gran labor de los fiscales de los Civil y ha celebrado que a partir de primeros de octubre se sumen dos fiscales de Violencia sobre la Mujer, con un total de 72.

La Fiscalía Superior de Murcia es la primera de España en carga de trabajo y la décima en proporción con el número de fiscales, siendo la primera de España en 'ratio' fiscal-población, por lo que "faltan, al menos, diez fiscales más para poder equipararnos a la media nacional".

En cuanto a los funcionarios, es la "peor" dotada de España, con una ratio de 0,45, frente a la media nacional, que se sitúa en 0,64.

En medios materiales, ha resaltado la urgencia de que se cumplan los plazos de ejecución de las obras iniciadas en el Palacio de Justicia de Lorca, y ha criticado que esté "prácticamente paralizado" el proyecto para construir la Ciudad de la Justicia en Cartagena.

Ha demandado la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Molina de Segura y la necesidad "urgente" de ampliar las instalaciones de la Fiscalía en la cuarta planta de la Ciudad de la Justicia.

Para concluir, ha celebrado el éxito de la campaña de la apertura de la fiscalía a la sociedad murciana, bajo el título 'Fiscal contigo', siendo la única de España desde 2020, con 249 centros, 53 este curso, casi 19.000 alumnos (3.623 este curso), 747 profesores (152 este curso) y casi 19.500 asistentes (3.775 este curso).

Ha insistido, para terminar, en la necesidad del desdoblamiento de la Fiscalía Superior y la Fiscalía Provincial en las fiscalías uniprovinciales para conseguir la equiparación legal entre las carreras judicial y fiscal, lo que supondría un aumento de plazas.