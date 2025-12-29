Fomento comienza a reparar la cubierta del puerto pesquero de Mazarrón

Labores de reparación de la cubierta del puerto pesquero de Mazarrón - CUENTA X CONSEJERÍA DE FOMENTO

MAZARRÓN (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento e Infraestructuras está colaborando con la Cofradía de Pescadores de Mazarrón en las primeras labores de recuperación del puerto pesquero tras los datos producidos por la manga marina que azotó este domingo la zona con el objetivo de reforzar la seguridad de la instalación.

Este lunes por la mañana ha enviado un equipo de trabajo provisto de camión grúa/cesta y operarios para sanear las chapas sueltas de la cubierta de la nave pesquera. Estos trabajos de saneo está previsto que finalicen mañana, según informaron fuentes de la Consejería consultadas por Europa Press.

Asimismo, han indicado que el resto de desperfectos no presentan peligro.

Los concesionarios de los puertos planificarán el resto de actuaciones a seguir para reparar el resto de daños.