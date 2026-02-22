Fomento convoca los exámenes de consejero de seguridad para mercancías peligrosas de 2026

Imagen De La Convocatoria Celebrada En Mayo Del Pasado Año Para Obtener El Título De Consejero De Seguridad De Mercancías. - CARM

MURCIA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha convocado las pruebas para la obtención y renovación del certificado de consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera correspondientes al año 2026, a través de una Resolución publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, destacó que "esta convocatoria garantiza que las empresas del sector dispongan de profesionales cualificados que velen por el cumplimiento de la normativa y por la máxima seguridad en el transporte de mercancías peligrosas".

Verdú remarcó que "la labor del consejero de seguridad es esencial para prevenir riesgos y reforzar la cultura de seguridad en toda la cadena logística de las mercancías peligrosas por carretera". El plazo de presentación de solicitudes y abono de tasas para la primera convocatoria estará abierto del 20 de febrero al 12 de marzo, mientras que para la segunda convocatoria se fijará entre el 1 y el 20 de julio.

Los exámenes de acceso y renovación, en la modalidad de todas las especialidades, se celebrarán el 5 de mayo para la primera convocatoria y el 1 de octubre para la segunda. El certificado de consejero de seguridad tiene una vigencia de cinco años, por lo que estas pruebas permiten tanto la incorporación de nuevos profesionales como la renovación de aquellos que ya ejercen esta responsabilidad.

Las personas interesadas pueden acreditarse en una o varias especialidades superando un examen específico para cada una de ellas o realizar una prueba global que incluya todos los contenidos necesarios. Las especialidades disponibles corresponden a mercancías explosivas, gases, materiales radiactivos, otras clases diversas y productos petrolíferos. Toda la información está publicada en la web transportistas.carm.es.

FIGURA CLAVE PARA LA SEGURIDAD

Los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera están regulados por el Acuerdo Europeo ADR y por el Real Decreto 97/2014, que establece la obligación de que las empresas implicadas en estas operaciones cuenten, al menos, con un consejero designado.

En la Región de Murcia hay aproximadamente unos 250 consejeros de seguridad, que tienen entre sus funciones principales supervisar el cumplimiento de la normativa en las operaciones de transporte, elaborar informes de accidentes y atender los requerimientos de la inspección de transporte, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

En el ejercicio 2025 superaron estas pruebas medio centenar de personas, de las que 39 lo hicieron para renovar su certificado de consejero de seguridad.