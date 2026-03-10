Fomento destina casi 390.000 euros a acciones de renaturalización urbana en Puerto Lumbreras, Totana y Las Torres

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, junto a la alcaldesa de Puerto Lumbreras, María de los Ángeles Túnez, en la presentación de los cuatro proyectos basados en la implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) - COMUNIDAD

El Gobierno regional impulsa la renaturalización de entornos urbanos en los municipios de Puerto Lumbreras, Totana y Las Torres de Cotillas con el objetivo de hacerlos más saludables, gracias a una inversión total de 348.093 euros gestionada a través de tres subvenciones directas a los ayuntamientos para la ejecución de los proyectos, que se suma a la anterior inversión para su redacción, por valor de 39.803 euros.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, junto a la alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, ha presentado este martes, en el CEIP 'Juan Antonio López Alcaraz' de la localidad, los cuatro proyectos basados en la implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), que se van a llevar a cabo en los patios de los colegios de educación primaria del municipio.

Estas actuaciones en Puerto Lumbreras, enmarcadas en la Estrategia de Arquitectura y Construcción Sostenible (EACS) impulsada por la Consejería de Fomento e Infraestructuras, cuentan con una subvención directa de 130.000 euros, destinada a la ejecución del proyecto 'Sombras innovadoras con formas geométricas', una iniciativa que incorpora las SBN para mejorar la calidad ambiental de los espacios escolares.

García Montoro ha explicado que "estas inversiones ponen de manifiesto la vocación municipalista del Ejecutivo regional y permitirán transformar los patios en zonas verdes, áreas de sombra natural y espacios educativos al aire libre".

El titular de Fomento ha destacado que "los centros educativos son lugares estratégicos en los cascos urbanos, y por ello apostamos porque sean entornos cada vez más saludables, accesibles y adaptados al clima".

"Las SBN permiten abordar retos ambientales desde una perspectiva innovadora, incorporando más vegetación, biodiversidad y procesos naturales en nuestros entornos urbanos", ha puntualizado el responsable regional.

El consejero de Fomento considera que "este tipo de intervenciones, que integran naturaleza, diseño y sostenibilidad, mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, porque optimizan el confort térmico y la calidad ambiental de los espacios, además de aportar valor educativo al permitir que los alumnos convivan diariamente con la naturaleza".

IMPLANTACIÓN DE 'AULAS TRÉBOL'

El proyecto, que se ejecutará en el periodo estival coincidiendo con las vacaciones escolares, contempla intervenciones en los cuatro centros de educación Primaria de Puerto Lumbreras: 'Asunción Jordán', 'Juan Antonio López Alcaraz', 'Nuevo Sagrado Corazón de Jesús' y 'Purísima Concepción'.

El objetivo es renaturalizar los patios escolares para convertirlos en espacios más confortables, que fomenten hábitos saludables, favorezcan la convivencia y refuercen la conexión entre el colegio y su entorno urbano.

Una de las principales actuaciones será la instalación de las denominadas 'aulas trébol', una innovadora estructura en forma de trébol que funcionará como pérgola vegetal y espacio educativo al aire libre.

Estas estructuras metálicas servirán de soporte para plantas trepadoras que generarán una sombra natural progresiva, creando zonas de estancia y aprendizaje en contacto con la naturaleza.

Cada uno de los centros contará con una de estas aulas trébol, acompañadas de distintas actuaciones de renaturalización adaptadas a las características de cada patio. Entre ellas destacan la creación de áreas ajardinadas con arbolado, la plantación de especies vegetales para mejorar el confort térmico, la instalación de muros verdes o la adecuación de taludes y espacios de descanso integrados en el paisaje del patio escolar.

MEJORA DE LAS TRAVESÍAS

El consejero ha destacado que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras también ha recibido una subvención de 300.000 euros destinada a mejorar las travesías de la localidad.

En concreto, la vía regional RM-D16 - desde la estación de tren hasta el final de la carretera RM-D11 y el comienzo de la RM-D26 -, y la carretera RM-D11, desde el cruce de la rambla del Murciano hasta el final de la vía.

"La inversión está enmarcada en la cuarta fase del Plan de Travesías Seguras, que desde su inicio ha puesto a disposición de los 30 municipios adheridos un total de 19 millones de euros, y es una herramienta eficaz para reforzar la seguridad vial, ordenar el tráfico y mejorar la integración urbana de estas vías que forman parte de la vida diaria de miles de vecinos", ha explicado el responsable regional de Infraestructuras.

Asimismo, la Comunidad cedió al Consistorio ocho viviendas por un importe de 861.883 euros, cofinanciadas con fondos europeos, en el marco del 'Programa de acompañamiento al realojo de familias en situación de exclusión social y residencial cronificada'.