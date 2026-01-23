Fomento publica la licitación de la concesión del transporte interurbano entre Molina de Segura y Murcia

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, junto a los dos autobuses 100 por 100 eléctricos que están en pruebas en la ruta de Molina de Segura a Murcia - CARM

MURCIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha publicado la licitación de la concesión del servicio público de transporte regular de viajeros entre los municipios de Molina de Segura y Murcia, correspondiente a la línea RMU-3, que da servicio también a los municipios de Archena, Ceutí, Lorquí, Las Torres de Cotillas, Alguazas y Villanueva del Río Segura.

El director general de Movilidad y Transporte, José Antonio Verdú, ha destacado que esta licitación "responde a un modelo de movilidad sostenible, conectada y accesible que impulsamos desde el Gobierno regional, al tiempo que avanzamos en la renovación integral del transporte interurbano por carretera con un nuevo mapa concesional adaptado a las necesidades reales de los ciudadanos".

En este sentido, Verdú ha añadido que se trata de "un paso decisivo para modernizar el servicio, mejorar frecuencias y ofrecer conexiones más eficientes con los principales destinos sanitarios, educativos y económicos", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La concesión cuenta con una inversión de 21.782.673 euros hasta 2035. Además, para la prestación del servicio el Gobierno regional cederá a la empresa adjudicataria un total de 16 autobuses cien por cien eléctricos de la nueva flota Movibús, valorados en 10.272.900 euros y cofinanciados con fondos Next Generation y de la Comunidad.

"La renovación de la flota es un elemento clave para avanzar en la descarbonización del transporte público, reducir emisiones contaminantes y contaminación acústica, y ofrecer un servicio más moderno, accesible y confortable", ha dicho el director general.

La RMU-3 es una de las diez concesiones que conforman el nuevo mapa concesional de la Región de Murcia, enmarcado en el desarrollo del Plan Director de Transportes de Viajeros.

Las rutas establecidas facilitarán el acceso directo a los hospitales de referencia, los campus universitarios y los principales polígonos industriales, reforzando la cohesión territorial y la movilidad diaria en el área metropolitana.

Entre las mejoras previstas con la nueva concesión se incluye el refuerzo de las conexiones entre Las Torres de Cotillas y Murcia con la creación de una nueva línea que realizará el recorrido pasando por los campus universitarios, lo que permitirá duplicar los servicios existentes y atender la demanda creciente de estudiantes y trabajadores.

De forma paralela, la Consejería de Fomento e Infraestructuras está ejecutando las infraestructuras necesarias para garantizar la operatividad de la flota eléctrica.

En este marco, se están instalando ocho puntos de recarga en la estación de autobuses de Molina de Segura, con una inversión de 639.447 euros financiada con fondos europeos Next Generation, completando así una apuesta integral por un transporte público más eficiente, sostenible y adaptado a los retos de la movilidad metropolitana.

Esta actuación se alinea también con el Plan de Transporte Metropolitano de Murcia, un proyecto integral y a largo plazo que abarca la ciudad de Murcia y su área de influencia, que incluye a los municipios de Alcantarilla, Alguazas, Archena, Beniel, Ceutí, Las Torres de Cotillas, Lorquí, Molina de Segura y Santomera.