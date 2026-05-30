La Formación Mirlo de la Academia General del Aire y del Espacio sobrevuela sobre esta tarde la Glorieta de España

Imagen de la Glorieta de España - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 30 May. (EUROPA PRESS) -

Murcia acogerá esta tarde el sobrevuelo de la formación Mirlo de la Academia General del Aire y del Espacio. La demostración tendrá lugar sobre los cielos de la ciudad, concretamente en la zona de la Glorieta de España, donde seis aeronaves realizarán un vuelo en formación que permitirá al público disfrutar de una espectacular muestra de precisión y coordinación aérea. Una actividad se enmarca en la programación de la semana del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona.

Coincidiendo con la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, seis aeronaves de la Academia General del Aire y del Espacio surcarán los cielos de Murcia entre las 17.15 y las 18.00 horas en una de sus primeras demostraciones aéreas.

Se realizarán dos vuelos, uno sobre el Ayuntamiento de Murcia y otro sobre el río Segura, lo que permitirá a vecinos y visitantes contemplar de cerca la destreza de los pilotos y conocer mejor la preparación y el trabajo que desarrolla el Ejército del Aire y del Espacio.

La formación Mirlo está integrada por seis aeronaves Pilatus PC-21, un avión de entrenamiento de última generación diseñado para cubrir tanto la formación básica como el entrenamiento avanzado de pilotos militares.

Se trata de un monoplano de ala baja equipado con un motor turbohélice Pratt & Whitney de 1.600 caballos de potencia y una configuración de dos cabinas en tándem, que favorece la coordinación entre instructor y alumno.

Gracias a sus avanzadas prestaciones, el PC-21 puede alcanzar velocidades de crucero superiores a los 300 nudos y ejecutar maniobras de gran precisión y agilidad. Su diseño incorpora sistemas tecnológicos que permiten elevadas tasas de giro y un excelente comportamiento en vuelo, convirtiéndolo en una de las aeronaves de entrenamiento más avanzadas de su categoría.

El primer sobrevuelo de la formación Mirlo tuvo lugar durante la entrega de despachos de 2025 y, tras su participación en el festival aéreo de San Javier, quedaron establecidos los puestos que integran actualmente el equipo.

CONCIERTO DE LA UNIDAD DE MÚSICA DE LA ACADEMIA MAÑANA EN BELLUGA

La programación del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona finalizará mañana, a las 19.00 horas, con un concierto gratuito de la Unidad de Música de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) en la Plaza del Cardenal Belluga que pone el broche de oro a 10 días de actividades.

Este concierto en el que participarán 45 músicos de la AGA ofrecerá una propuesta musical de carácter institucional y cultural que combina tradición y excelencia interpretativa. La actuación permitirá disfrutar de un repertorio cuidadosamente seleccionado en un formato abierto al público, acercando la música de las Fuerzas Armadas a la ciudadanía en un entorno único y emblemático del centro histórico de Murcia.