El I Foro HoyTú abordará los grandes retos de la hostelería y el turismo regional el próximo miércoles

MURCIA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HoyTú) celebrará el próximo miércoles, a las 10.30 horas, la primera edición del Foro HoyTú, en el que colabora el Gobierno regional. Una jornada que reunirá a profesionales y expertos, concebida como punto de encuentro para compartir conocimiento, inspirar al sector y continuar impulsando el futuro de la hostelería y el turismo regional.

"Este foro nace como un espacio para conectar, reflexionar y seguir creciendo juntos en torno a los desafíos, grandes retos y oportunidades actuales de todo el sector", explica el presidente de HoyTú, Bartolomé Vera. Una cita que tendrá lugar en Luis Miguel Eventos (Murcia) y que contará como preámbulo con la asamblea general de la entidad (9.00 horas), evento exclusivo para asociados.

'Hosteler-IA' será el sugerente título de la primera ponencia, que correrá a cargo de Diego Coquillat. Especialista en innovación y transformación digital en hostelería, se centrará en el desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial, la aplicación a la restauración y su implantación real en los negocios.

La programación continuará con 'Q-Reclama', intervención a cargo de Alberto Sánchez, director general de Consumo de la Región de Murcia. En ella analizará esta herramienta digital lanzada por el Gobierno regional con el respaldo de HoyTú, además de otros aspectos sobre consumo y normativa aplicada al sector hostelero.

Seguirá Ester Martínez, experta en comunicación y marketing gastronómico, con 'La Hostelería que se cuenta, crece'. Una ponencia enfocada en la importancia de construir marcas hosteleras con personalidad, visibilidad y conexión con el cliente, que dará paso a la clausura de la jornada con una comida networking.