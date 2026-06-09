Las Fortalezas del Rey Lobo ofrece conciertos y rutas en las noches de los miércoles en junio

Actividades en la Fortalezas del Rey Lobo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Ibn Mardanís se convierte este mes de junio en escenario de conciertos, talleres y visitas guiadas. Los próximos miércoles 10, 17 y 24 de junio, murcianos y visitantes podrán recorrer el Palacio Ibn Mardarnis, enclave de las Fortalezas del Rey Lobo, acompañados por un especialista arqueólogo, en una ruta que culminará con una degustación inspirada en los sabores de la Murcia andalusí y que tendrá lugar en el Centro de Visitantes de Monteagudo.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, y responsable de este proyecto estratégico ha destacado que se trata de una de las propuestas novedosas dentro de la programación de verano, según han informado desde el Consistorio.

La actividad se desarrollará de 19.00 a 21.30 horas y cuenta con un aforo limitado a 40 personas por sesión. Durante el recorrido, un arqueólogo especializado guiará a los asistentes por el antiguo palacio del Rey Lobo para conocer la historia de la fortaleza, las actuaciones de recuperación realizadas y los primeros hallazgos documentados tras su restauración.

Tras la visita, la experiencia continuará en el Centro de Visitantes de San Cayetano, ambientado para la ocasión con iluminación y música inspiradas en la época andalusí. Allí los participantes podrán degustar diferentes elaboraciones basadas en la gastronomía medieval murciana, acompañadas de té moruno y limonada natural.

CONCIERTOS AL ATARDECER

Otra de las actividades es el ciclo de conciertos de música andalusí que tendrán lugar en la explanada del recinto inferior del Castillejo a las 21.00 horas, y que el año pasado congregó a cientos de personas.

Estos conciertos gratuitos se celebrarán los sábados día 13, 20 y 27 de junio. Las citas serán con Jota Martínez Ensemble; Al Tayr Ensemble y Sueños de Azahar.

TALLER DE OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA NOCTURNA EN EL CASTILLO DE LARACHE

Otra de las novedades es el taller de Observación Astronómica Nocturna en el Castillo de Larache, donde patrimonio y ciencia se darán la mano el viernes 19 de junio, a las 21.00 horas. Por primera vez la Fortaleza de Larache acogerá esta actividad que, por su ubicación en el corazón de la huerta, ofrece un espacio protegido y abstraído de la contaminación lumínica urbana.

La cita está planteada como una experiencia divulgativa en familia para comprender la importancia que el cielo ha tenido en la evolución de las civilizaciones y aprender a reconocer las principales constelaciones del cielo estival.

VI EDICIÓN DE LA NOCHE ANDALUSÍ CON RUTAS TEATRALIZADAS

Además, tendrán continuidad los fines de semana de junio seis rutas guiadas teatralizadas, y el ciclo de conciertos con cuatro sesiones previstas. Así, regresa la experiencia cultural 'Noche Andalusí' en su VI temporada, brindando a los participantes la oportunidad de viajar en el tiempo hasta el siglo XII para adentrarse en la corte del legendario Rey Lobo.

Estas rutas guiadas y teatralizadas al atardecer contarán con seis sesiones exclusivas que se desarrollarán durante jueves y viernes de junio, en concreto los días 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de junio a las 21.00 horas.

A lo largo de la visita un arqueólogo especializado desvelará los secretos de la antigua almunia real recorriendo los jardines palaciegos, la torre de vigilancia y el mirador del emir, mientras varios personajes recrearán escenas de la vida cotidiana cortesana. La experiencia finalizará a las 22.30 horas en el restaurado recinto inferior del monumento.

Las más de 20 actividades programadas para los meses de junio y julio, además de un taller para disfrutar del eclipse de sol el 12 de agosto, son gratuitas y se pueden consultar y reservar en la web municipal https://eventos.murcia.es/