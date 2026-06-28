Las Fortalezas del Rey Lobo se podrán visitar desde cualquier lugar del mundo

MURCIA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado en Atenas el proyecto estratégico de las Fortalezas del Rey Lobo durante la reunión de lanzamiento del proyecto europeo MNEME (A Collaborative Memory Platform for Cultural Heritage).

Esta iniciativa, desarrollada de manera conjunta por la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, que dirige Mercedes Bernabé; y la de Pedanías y Vertebración Territorial, que lidera Marco Antonio Fernández, convertirá a Monteagudo en uno de los principales laboratorios europeos de innovación aplicada al patrimonio cultural.

El municipio forma parte del reducido grupo de cinco ciudades piloto seleccionadas para validar la futura Nube Colaborativa Europea para el Patrimonio Cultural (ECCCH), una infraestructura digital promovida por la Unión Europea que permitirá conectar, preservar, investigar y difundir el patrimonio histórico del continente mediante tecnologías avanzadas y modelos colaborativos de gestión.

"La participación de Murcia en este proyecto supone un importante reconocimiento europeo al trabajo que estamos desarrollando para recuperar y proyectar internacionalmente las Fortalezas del Rey Lobo. Formar parte de MNEME significa situar nuestro patrimonio en los espacios donde se están definiendo las estrategias europeas de conservación, digitalización e innovación cultural", ha señalado la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

Por su parte, el edil de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, ha señalado que "el sitio histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres constituye un paisaje cultural excepcional, integrado por fortalezas, el complejo palatino del Rey Lobo (Ibn Mardanís), sistemas hidráulicos históricos y la huerta tradicional, que explica siglos de historia de nuestra tierra, y que a través de este proyecto se podrá visitar desde cualquier lugar del mundo".

Durante el encuentro, celebrado en la capital griega, el Ayuntamiento ha compartido con universidades, centros de investigación, empresas tecnológicas y administraciones públicas de seis países europeos la experiencia desarrollada en torno al proyecto Fortalezas del Rey Lobo, una estrategia integral que ha situado la recuperación de Monteagudo entre las actuaciones patrimoniales más ambiciosas que actualmente se desarrollan en España.

En el marco de esta sesión de trabajo, el Ayuntamiento ha presentado el modelo de gestión desarrollado para el Sitio Histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres, un espacio protegido de más de un millón de metros cuadrados que conserva más de 140 elementos patrimoniales documentados desde la Prehistoria hasta la actualidad.

La propuesta del Consistorio pone el foco en una concepción integral del patrimonio, en la que monumentos, paisaje cultural, sistemas hidráulicos históricos, investigación científica y participación ciudadana forman parte de una misma estrategia de conservación y valorización.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA CONSERVACIÓN Y LA DIVULGACIÓN

La participación de Murcia en MNEME permitirá desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras orientadas a preservar y difundir el patrimonio cultural mediante herramientas basadas en inteligencia artificial, digitalización tridimensional, realidad virtual, realidad aumentada y sistemas inteligentes de gestión del conocimiento.

El proyecto se articula en torno a cuatro grandes líneas de actuación: la preservación y digitalización del conocimiento científico acumulado durante décadas de investigación, la creación de modelos digitales avanzados del patrimonio, el impulso de proyectos de memoria colectiva y ciencia ciudadana y el desarrollo de nuevas herramientas de interpretación dirigidas tanto a investigadores como a visitantes.

Estas actuaciones facilitarán que el patrimonio de Monteagudo pueda integrarse en plataformas digitales europeas compartidas junto a algunos de los principales enclaves culturales del continente, favoreciendo la investigación colaborativa y la creación de nuevas narrativas comunes sobre el patrimonio europeo.

La incorporación al proyecto MNEME refuerza la estrategia que el Ayuntamiento viene desarrollando en torno a las Fortalezas del Rey Lobo, donde la recuperación física del patrimonio se complementa con la transformación digital, la investigación científica y la proyección internacional del conjunto histórico.