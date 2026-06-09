Fortuna instala taquillas inteligentes facilitar las compras las 24 horas en el comercio local

La alcaldesa, Catalina Herrero, durante la presentación de las nuevas taquillas inteligentes Click and Collect - AYUNTAMIENTO DE FORTUNA

FORTUNA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fortuna ha instalado taquillas inteligentes Click and Collect, un servicio diseñado para modernizar la experiencia de compra en el comercio local y ofrecer a vecinos y visitantes la posibilidad de recoger sus pedidos las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La iniciativa piloto comienza su andadura con cinco establecimientos adheridos al sistema: Copy Paper; Farmacia Avenida; Mel's Grabados y Complementos; Maxi Díez y Rosfort & Fabell, que serán los primeros comercios en utilizar esta herramienta para facilitar la entrega de productos a sus clientes.

El nuevo servicio permite realizar una compra o encargo directamente en cualquiera de los comercios participantes, efectuar el pago a través de los canales habilitados por cada establecimiento y recoger posteriormente el pedido en una de las taquillas inteligentes mediante un código de acceso único, han informado desde el Consistorio.

De este modo, el sistema ofrece una solución para aquellas personas que, por motivos laborales o personales, no pueden acudir a los comercios durante su horario habitual de apertura.

La alcaldesa de Fortuna, Catalina Herrero, ha destacado que "estas taquillas inteligentes representan una nueva forma de acercar el comercio local a la ciudadanía para que comprar en Fortuna sea cada vez más fácil, cómodo y accesible, independientemente de los horarios de cada persona".

Herrero ha subrayado además que "esta iniciativa permite a nuestros comercios ofrecer un servicio más flexible y competitivo, incorporando herramientas que hasta ahora estaban asociadas a grandes plataformas de venta, pero manteniendo el valor añadido de la atención cercana y personalizada del comercio local".

BENEFICIOS PARA COMERCIANTES Y CLIENTES

Para los comerciantes estas taquillas, suponen una oportunidad para ampliar los horarios efectivos de entrega sin necesidad de mantener abierto el establecimiento, optimizar la gestión de pedidos y ofrecer un servicio adicional que mejora la experiencia de compra y la fidelización de los clientes.

Por su parte, los consumidores ganan en comodidad y flexibilidad, pudiendo recoger sus compras en el momento que mejor se adapte a sus necesidades, incluso fuera del horario comercial o durante fines de semana y festivos.

El proyecto contempla además formación específica que han recibido los primeros establecimientos participantes, materiales informativos y soporte técnico, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema y facilitar su implantación entre el tejido comercial local.

"Queremos que esta sea una herramienta útil y sencilla para nuestros comerciantes. Por eso hemos trabajado no solo en la instalación de las taquillas, sino también en el acompañamiento necesario para que puedan sacar el máximo partido a este servicio", ha añadido la alcaldesa.

El Ayuntamiento prevé que el número de establecimientos adheridos aumente progresivamente durante los próximos meses, consolidando una red de comercios que aproveche las ventajas de la recogida inteligente de pedidos y contribuya a dinamizar la economía local.