La fotografía como expresión humana: 'FotoFest Cartagena' inaugura sus exposiciones en 9 salas del municipio

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

FotoFest Cartagena, la bienal de fotografía organizada por el Ayuntamiento, ha abierto al público este sábado todas las exposición de la sección oficial del evento con un recorrido al que asistieron gran parte de los fotógrafos participantes, Juan Manuel Díaz Burgos, director artístico del festival, y otros representantes del sector cultural.

Se trata de propuestas diversas, que se podrán visitar hasta mediados de abril y dialogan entre sí desde múltiples enfoques estéticos y conceptuales, consolidando a la ciudad portuaria como un referente del pensamiento visual contemporáneo. Toda la información está disponible en wwww.fotofest.cartagena.es

El compromiso social y la denuncia atraviesan varias de las exposiciones del festival. Es el caso de 'Hijas de ningún Dios', de Nuria López Torres, instalada en el Museo del Teatro Romano. Este proyecto documental de la artista, que ha ofrecido más detalles de su obra durante el recorrido inaugural, aborda la violencia extrema contra las mujeres en México: feminicidios, desapariciones, explotación sexual y la desprotección de las víctimas y sus familias.

La muestra actúa como un altavoz para quienes no lo tienen, convirtiendo la fotografía en herramienta de memoria, justicia y resistencia.

Desde una aproximación más poética, Julio López Saguar presenta 'Conversaciones en silencio' en la Domus del Pórtico. La exposición invita a detenerse y escuchar lo que dicen los espacios, los objetos y los paisajes abandonados.

Son imágenes que, como ha explicado el autor durante su presentación, hablan de ausencia, memoria y del rastro humano que permanece cuando el ruido desaparece. Están capturadas en ese momento preciso en el que la fotografía habla por sí misma.

Además, la huella de los grandes conflictos contemporáneos aparece con fuerza en 'Vida después de Chernóbil', de Quintina Valero, que se exhibe en la Sala Dora Catarineu. Tras varios viajes a Ucrania, la autora, natural de Calasparra, documenta las consecuencias humanas del desastre nuclear, mostrando la vida cotidiana de quienes siguen habitando territorios marcados por la radiación. Sus imágenes son un testimonio de dolor, supervivencia y abandono, agravado actualmente por el contexto bélico.

La mirada a comunidades humanas se amplía con 'Menonitas', de Miguel Bergasa, en la Casa Pedreño de la Fundación Cajamurcia. Fruto de más de 36 años de seguimiento, el proyecto documenta la vida de una de las ramas más conservadoras de esta comunidad religiosa, atrapada entre la tradición y el progreso. La exposición cierra un ciclo histórico y fotográfico, mostrando la desaparición de un modo de vida tal y como fue conocido.

Por otro lado, el paisaje humano urbano se convierte en protagonista en '08001', de Sasha Asensio, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. El proyecto retrata el barrio del Raval de Barcelona como un laboratorio social donde conviven culturas, religiones e identidades diversas. A través del retrato, la autora construye un mapa humano que reivindica la dignidad y la riqueza de la diversidad.

La relación entre el ser humano y su entorno natural y laboral aparece en 'Garum', de Antonio González Caro, en el MURAM. Tras convivir durante varias temporadas con pescadores de almadraba en la costa gaditana, el fotógrafo documenta no solo la pesca del atún rojo, sino la vida, el esfuerzo y la identidad de una comunidad ligada al mar desde hace siglos.

Estas propuestas anteriores se suman a las del Palacio Consistorial, que abrieron al público el viernes 30 de enero. Fátima Ruiz presenta 'Tenebrae', una serie de autorretratos que se adentran en los territorios de la sombra, la vulnerabilidad y la introspección. Lejos de una estética complaciente, la artista construye imágenes crudas y rituales donde el cuerpo se convierte en herramienta de conocimiento, invitando al espectador a sostener la mirada y enfrentarse a lo que normalmente se oculta.

También en el Palacio Consistorial, la artista Carmenchu Alemán propone 'Hispania Sacra', un recorrido visual por la iconografía de lo sagrado en la Península Ibérica. La exposición explora la convivencia -a veces contradictoria- entre lo pagano y lo cristiano, revelando rituales y símbolos que siguen modelando la identidad cultural contemporánea. Las imágenes, fruto de un trabajo de investigación de varias décadas, funcionan como una arqueología visual de creencias, donde lo invisible toma forma en la fotografía.

EXPOSICIÓN URBANA EN LAS CALLES DE CARTAGENA

Este domingo, 1 de febrero, la fotografía sale al encuentro del público con 'Caleidoscopio', una gran exposición urbana repartida por las calles de Cartagena. Con la participación de 66 autores y autoras de la Región de Murcia, la muestra convierte el espacio público en una galería abierta, reivindicando la fotografía de autor con contenido humano y acercándola al paseo cotidiano de la ciudadanía.

Además del programa oficial de exposiciones, FotoFest Cartagena 2026 se completa con una programación OFF, que también se ha abierto al público, y que amplía el mapa fotográfico de la ciudad y refuerza su vocación participativa.

Enrique Selma expone Vértigo, en la galería Bisel; mientras que Puro Teatro se podrá ver en La Naval con fotografías de Erwin Olaf, Cristina García Rodero, Chris Venere, Luis Baylón o Malick Sidibé. Por su parte, José Carlos Ñiguez expondrá en la sala de exposiciones de la Universidad Politécnica de Cartagena y Alicia Cadenas hará lo mismo en Studio2020 con Atlas de la nostalgia.

El FotoFest Cartagena está organizado por el Ayuntamiento de Cartagena y cuenta con el patrocinio del Gobierno Regional de Murcia, a través del Instituto de las Industrias Culturales de la Región de Murcia y la colaboración del MURAM, la Fundación Cajamurcia y la Fundación Teatro Romano.