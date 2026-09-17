Francisco Lucas pide "precaución" ante las lluvias y recomienda "no cruzar ríos, ramblas ni otro tipo de cauce"

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, desde la sede de AEMET en la Región de Murcia. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha pedido este jueves a la ciudadanía que mantenga la precaución durante las próximas horas ante la continuidad del episodio de lluvias, con aviso amarillo activo hasta las 20.00 horas en buena parte de la Región.

Lucas, desde la sede de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Murcia, ha señalado que "la mayor parte de las precipitaciones se han localizado en el mar" y que, hasta el momento, no se han registrado "mayores incidencias".

El delegado ha indicado que las precipitaciones "más intensas" se han registrado en Cartagena y en el entorno del Mar Menor, y ha recordado que se mantiene el aviso amarillo por lluvias hasta las 20.00 horas en "buena parte de la Región".

Por ello, ha vuelto a pedir a la población que "se mantenga la precaución durante las próximas horas" y ha recomendado evitar las zonas inundables y, "sobre todo, no cruzar ríos, ramblas ni otro tipo de cauce".