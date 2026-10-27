FREMM cifra en un 2,8 % el seguimiento del paro en las empresas del sector a primera hora

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La patronal del metal estima que la primera jornada de paro laboral convocada por los sindicatos en el sector del metal en la Región de Murcia está siendo seguida por un 2,8% de los trabajadores, según los datos que ha recopilado de las empresas de la Región. La negociación del convenio del sector del metal afecta a unos 35.000 trabajadores y unas 8.500 empresas.

Asimismo, ha manifestado su "pleno respeto" tanto por los trabajadores que hoy han ejercido su derecho de huelga como por los trabajadores que han optado por acudir a sus puestos de trabajo, han informado desde la Federación Regional de Empresarios de Metal de Murcia (FREMM).

Por otra parte, han denunciado de que un grupo de alrededor de un centenar de trabajadores que secundan la huelga ha protagonizado este martes, entre las 11:30 y las 12:15 horas, una "concentración ilegal" ante las instalaciones de la federación y de su Centro de Formación Profesional. Ante ello, han dado parte a la Delegación del Gobierno y a la Policía Nacional.

FREMM ha afirmado que mantiene una "propuesta abierta al diálogo y voluntad de continuar las negociaciones, con el fin de llegar a conciliar las mejores condiciones para los trabajadores y la realidad de un tejido empresarial formado principalmente por pymes, microempresas y autónomos en la Región de Murcia".

Por ello, ha invitado a los representantes sindicales a que suspendan la huelga y vuelvan a la mesa de negociación. "La patronal permanece sentada con su voluntad de seguir en ella, y alcanzar un acuerdo basado en el diálogo y la buena predisposición", han afirmado. Por último, han señalado que el pasado 24 de julio se firmó un buen preacuerdo que recogía un incremento salarial del 15% a 4 años, más pluses en el sector industrial en Cartagena, aumento de las dietas, reducción de la jornada y otros avances sociales.