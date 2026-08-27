El Fuego Sagrado de Carthagineses y Romanos partirá desde Elche de la Sierra (Albacete) el 13 de septiembre

Presentación oficial de la VII edición del Iter Ignis - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El Fuego Sagrado de las Fiestas de Carthagineses y Romanos, declaradas de Interés Turístico Internacional, iniciará este año su trayecto hacia Cartagena desde Elche de la Sierra (Albacete) el próximo 13 de septiembre, según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad portuaria.

La concejala de Participación Ciudadana y Festejos, Francisca Martínez, ha asistido este jueves a la presentación oficial de la VII edición del Iter Ignis, celebrada en la Diputación de Albacete, junto a la alcaldesa de la localidad albaceteña, Raquel Ruiz, el diputado provincial de Cultura, Miguel Zamora, y el presidente de la Federación de Tropas y Legiones, Eduardo Conesa.

La edil cartagenera ha destacado el valor de esta iniciativa para estrechar lazos entre municipios unidos por la historia y promocionar las fiestas fuera de la Región de Murcia.

"Fortalecer estos vínculos demuestra que la historia y la fiesta no tienen fronteras, sino que unen a nuestros pueblos", ha afirmado Martínez, quien ha invitado a los vecinos de Albacete a sumarse a las celebraciones.

Bajo el lema 'Amílcar en la encrucijada', el Iter Ignis 2026 arrancará en el mirador de Amílcar Barca de Elche de la Sierra. Desde allí, la antorcha recorrerá más de 230 kilómetros distribuidos en cinco etapas que atravesarán, Hellín, Cieza, Ricote, Alhama de Murcia y Fuente Álamo.

La llegada del Fuego Sagrado a Cartagena está prevista para el viernes 18 de septiembre en el cerro del Molinete, acto con el que se iniciarán oficialmente los diez días grandes de fiestas en la ciudad.