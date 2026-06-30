La Fuensanta iniciará en octubre una peregrinación por doce municipios y varias pedanías

Archivo - La Virgen de la Fuensanta - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

MURCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La imagen de la Virgen de la Fuensanta, patrona de Murcia, realizará entre el 4 y el 22 de octubre su segunda peregrinación con motivo del centenario de su coronación canónica, en la que visitará doce municipios de la Región, según ha informado el Cabildo de la Catedral.

El recorrido, que amplía el inicialmente previsto tras peticiones de distintos municipios, partirá del Santuario de la Fuensanta y pasará por el Seminario Redemptoris Mater, el Hospital Virgen de la Arrixaca, el Palacio Episcopal y el Centro Penitenciario Murcia I, antes de continuar por distintas localidades.

En concreto, la imagen visitará los municipios de Fortuna, Abanilla, Campos del Río, Archena, Las Torres de Cotillas, Lorquí, Ceutí, Alguazas, Molina de Segura, Yecla, Alhama de Murcia y Librilla, además de las pedanías murcianas de Barqueros, Avileses, Sucina, Los Martínez del Puerto, Valladolises y Corvera, según el itinerario facilitado.

El Cabildo de la Catedral ha señalado que "se ha procurado ajustar el mayor número de localizaciones a los medios y tiempo disponibles, que son limitados y están sujetos a los compromisos del santuario".

La imagen será trasladada durante esta peregrinación en el vehículo utilizado por la patrona de Valencia, cedido para la ocasión por la Archicofradía de Nuestra Señora de los Desamparados.

Está previsto que en el mes de septiembre se publiquen los detalles completos del recorrido en la web del centenario y en la de la Diócesis de Cartagena.