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El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

La Fundación Alfami ha abierto su convocatoria de becas para el curso académico 2026-2027, dirigida a estudiantes naturales de Caravaca de la Cruz y sus pedanías, mayores de 10 años y de ambos sexos. La entidad destina un total de 40.000 euros a estas ayudas, cuyas solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de noviembre.

La convocatoria incluye estudios de Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio y Superior, enseñanzas universitarias y otras modalidades de régimen especial, como Música, Danza, Teatro e Idiomas, según ha informado el Ayuntamiento de Caravaca.

Las ayudas ascienden a 120 euros para Educación Primaria, 180 euros para Secundaria, 350 euros para enseñanzas postobligatorias y 1.000 euros para estudios universitarios. Se concederán hasta agotar el presupuesto, atendiendo preferentemente a los mejores expedientes académicos.

Además de las calificaciones, las bases contemplan criterios de preferencia vinculados a las circunstancias personales y familiares, como pertenecer a familias numerosas o monoparentales, encontrarse en situación de desempleo, ser huérfano o tener algún miembro de la unidad familiar con discapacidad.

Para optar a las becas es necesario haber nacido en Caravaca de la Cruz o sus pedanías, estar inscrito en el padrón municipal y cumplir los requisitos académicos y económicos establecidos en la convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre, inclusive. Los impresos pueden recogerse en la Asesoría LEXEM, situada en la calle Raimundo Rodríguez, número 7, y enviarse, junto con la documentación requerida, a la Fundación Alfami, en el apartado de Correos 83, 30400 Caravaca de la Cruz.

El Ayuntamiento de Caravaca, junto al resto de miembros del Patronato de la Fundación, ha promovido una modificación de los estatutos y las bases reguladoras para garantizar que las ayudas puedan solicitarlas estudiantes de ambos sexos en condiciones de igualdad.