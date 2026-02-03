La Fundación Cajamurcia lanza su 'Convocatoria de Acción Social 2026' - ALTERNATIVAS DE COMUNICACIÓN

MURCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajamurcia lanza este martes la 'Convocatoria de Acción Social 2026', que en esta edición concederá un total de 300.000 euros en ayudas para apoyar iniciativas sociales en la Región de Murcia.

La finalidad es impulsar el trabajo de las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro que operan en la Región, sobre todo para respaldar los programas y servicios que tengan como finalidad mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, con enfermedad y en situación de desempleo, así de como cualquier otro colectivo en riesgo de exclusión social, además de fomentar el empleo y el desarrollo social.

Las organizaciones interesadas en participar pueden consultar las bases en la página web de la Fundación Cajamurcia. El plazo de presentación comienza este martes y finaliza el 26 de febrero. Los proyectos seleccionados, que recibirán una aportación que oscila entre 3.000 y 10.000 euros, se darán a conocer a finales del mes de abril.

Este programa de apoyo contribuye de manera directa al desarrollo de algunos de los objetivos principales de la Fundación Cajamurcia: contribuir al bienestar y la equidad en la sociedad y mejorar la difícil realidad que viven las personas en riesgo de exclusión social.

Para lograr estos fines, "nuestra entidad trabaja en red con instituciones y asociaciones que buscan paliar las necesidades de las personas más desfavorecidas. Por estos motivos, ponemos en marcha cada año esta convocatoria para alentar la igualdad de oportunidades y la plena inclusión social", destaca el presidente de la Fundación Cajamurcia, Carlos Egea.

Los proyectos que se presenten deberán dirigirse a la atención de situaciones de dependencia, discapacidad o enfermedad, así como a la promoción de la autonomía personal, la accesibilidad y el pleno ejercicio de derechos.

Asimismo, la convocatoria está abierta a programas de fomento del empleo y que contemplen la generación de nuevos puestos de trabajo -incluido el empleo con apoyo-, con especial atención a personas con difícil empleabilidad, jóvenes y parados de larga duración.

También se consideran prioritarias las iniciativas de orientación, formación ocupacional y de respaldo a las familias en sus necesidades básicas.

Igualmente, se podrán solicitar ayudas para proyectos de rehabilitación y reinserción social frente a la pobreza y la desigualdad; de prevención, atención temprana y terapéuticos.

En el proceso de valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta, por un lado, los aspectos relacionados con la entidad solicitante, como su especialización y experiencia, la transparencia y el buen gobierno, así como la participación de personas voluntarias, la base social y el arraigo local.

Por otro lado, se valorará especialmente el grado de vulnerabilidad de los beneficiarios, la utilidad social de la iniciativa, la calidad técnica y su contribución a la integración y normalización social.

Otros criterios con gran peso en la decisión final son la coordinación con otros agentes sociales, la complementariedad con las políticas públicas, el nivel de concreción de las actividades previstas y la eficiencia económica.