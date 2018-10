Fundación Jesús Abandonado lanza la campaña de sensibilización 'La Vida Misma' en la Región de Murcia

Publicado 15/10/2018 14:03:04 CET

Busca concienciar, sensibilizar, romper estereotipos, a la vez que incita a la acción Se suman una exposición itinerante, una jornada divulgativa y una cena solidaria

MURCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Jesús Abandonado, junto a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios (OHSJD), lanza en la Región de Murcia la campaña 'La Vida Misma', cuyo objetivo es dar a conocer la realidad de las personas que se encuentran en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.

A través de cuatro vídeos se muestran experiencias reales de usuarios de comedores sociales, personas viviendo en la calle o en albergues, que carecen de recursos para pagar las facturas de gas y electricidad, así como trabajadores pobres que no pueden cubrir las necesidades básicas de sus familias, explica Diana Casellas, de Obra Social San Juan de Dios y coordinadora de la campaña a nivel nacional.

Se trata de las historias ficticias de cinco personas, Hamida, Teresa y Paco, María y Manuel, "pero que muestran cuatro situaciones reales": la del trabajador pobre, la de una pareja de ancianos que no pueden pagar la calefacción -pobreza energética-, la de un hombre que vive en la calle y la de una mujer que tiene que recurrir a un banco de alimentos para poder comer.

"Aunque no lo vemos la exclusión social es algo cotidiano en nuestra sociedad", ha resaltado Casellas, junto al hermano Martín Cuenca, superior de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios en la Región, quienes han subrayado el lema de la campaña: "No todas las personas tenemos la misma vida, pero todas somos parte de la vida misma". A la vez que han explicado que la campaña persigue "romper estereotipos, sensibilizar, visibilizar y contribuir a cambiar esta realidad con pequeños gestos, incitando a la acción".

La campaña aporta, además, los testimonios de distintas personas, que incluyen a trabajadores sociales, vecinos, y los de una voluntaria y una persona usuaria, ambos de la Región de Murcia y vinculados a la Fundación Jesús Abandonado.

'La Vida Misma' incluye también una exposición abierta, itinerante y participativa, donde a través de una simple casa de cartón se invita a la sociedad entrar, con el fin de enseñar cómo la exclusión social es algo cotidiano "aunque no seamos conscientes".

Todos los materiales de 'La Vida Misma', incluido un test, están disponibles en el sitio web www.lavidamisma-sjd.org y se puede seguir en redes sociales a través de la etiqueta #LaVidaMisma y los perfiles en Instragram y YouTube.

Para su lanzamiento y difusión, la campaña ha contado con la colaboración del Gobierno regional, Ayuntamiento de Murcia y la Fundación Cajamurcia. Así, permanecerá expuesta una semana en el Centro Cultural Las Claras, para después instalarse en la Biblioteca Regional, las universidades de la Región, el Ayuntamiento de Murcia, además de estar presente en diferentes citas relacionadas con la exclusión social.

En rueda de prensa, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, ha destacado la labor de organizaciones del Tercer Sector y ha recordado que "la Consejería de Familia subvenciona diferentes proyectos a esta Fundación, que a través de la labor de sus voluntarios está multiplicando todos los recursos que ponemos en sus manos, para llegar cada año a más personas en riesgo de exclusión".

"El Gobierno regional está absolutamente comprometido para que ningún murciano sea menos que ningún murciano", ha indicado, para explicar que la financiación total de la Comunidad a Jesús Abandonado es de 1.595.000 euros. "Vamos a seguir en esa colaboración para llegar a todas las personas que lo necesitan". Y es que "es importante quitar etiquetas", esto nos puede pasar a todos "y todos podemos aportar nuestro grano de arena", ha añadido.

En la misma línea se ha manifestado, por su parte, la concejal Conchita Ruiz, quien ha destacado que "los servicios sociales son cada vez más demandados en el municipio de Murcia", de hecho, "doce de cada 100 familias ya recurren a ellos" y es importante que se entienda que "cualquier persona en un momento de su vida puede estar pasando por una situación de vulnerabilidad y tiene recursos a los que ir y asistir".

Esta campaña de sensibilización se enmarca dentro de los actos de la Semana de la Solidaridad que promueve la OHSJD, que incluyen una jornada divulgativa sobre cooperación al desarrollo y voluntariado internacional el día 17 (10.30 horas), así como una cena solidaria en favor del albergue de personas sin hogar de la Orden Hospitalaria en Quito (Ecuador). Será el viernes 17, a las 21.00 horas, en la Federación de Peñas Huertanas (avenida Primero de Mayo). La inscripción, de 30 euros, o fila cero (concepto cena solidaria), a la cuenta ES50 2038 3095 00 6000381000.

CAMPAÑA, HISTORIA POR HISTORIA

Teresa y Paco llevan 56 años casados. Paco ha sido transportista toda su vida, mientras Teresa se encargaba de organizar una casa con cuatro hijos. Ahora, uno de sus hijos ha vuelto a casa, recién separado y en paro. No pueden permitirse "el lujo" de poner la calefacción y así no hay quien se quite esa tos con la que Paco lleva más de un mes.

Con esta historia, la OHSJD explica que más de 5 millones de personas son víctimas de la pobreza energética, muchas de las cuales sufren enfermedades cardiorrespiratorias o circulatorias por no poder vivir en condiciones saludables.

La siguiente protagonista es Hamida, una mujer que estudió Derecho en su país y trabaja como auxiliar de limpieza en el aeropuerto, a más de una hora del lugar donde vive con sus dos hijos: Ismail y Fatima, que pasan muchas horas solos porque mamá trabaja y no tienen abuelos ni más familia en España. Cuando a Hamida le toca turno de noche, los dos pequeños se quedan en casa sin el cuidado de un adulto.

Con este caso, la Orden Hospitalaria señala que el 28 por ciento de los trabajadores se encuentran en riesgo de exclusión social, son los llamados "trabajadores pobres", personas con unas condiciones laborales tan precarias que no pueden cubrir las necesidades básicas de sus familias. Añade que un 30 por ciento de las personas en situación de pobreza tiene trabajo y un 15 por ciento posee estudios superiores. Además, uno de cada cinco niños en España vive en riesgo de exclusión social.

Manuel, por su parte, lleva año y medio durmiendo en la calle; y es que el cierre de la imprenta donde trabajaba, al mismo tiempo que se estaba separando de su pareja, le provocó una depresión de la que aún no se ha recuperado. Sin trabajo, sin recursos y sin una red social fuerte, vive con las ayudas que recibe, mientras sueña con un futuro mejor. Más de 40.000 personas se encuentran en España en situación de sin hogar.

Mientras que María no tiene ingresos. Su pareja cobra un subsidio inferior a 500 euros. Con ese dinero pagan una habitación en una pensión con derecho a cocina, pero tienen que recurrir a un banco de alimentos para poder comer. Y es que es una realidad que casi 3 millones de personas viven en España con menos de 342 euros al mes: el 6,4 por ciento de la población española sufre pobreza severa.

Entre las recomendaciones que realiza la Orden se encuentran concienciarse de que una de las consecuencias más visibles de la pobreza está relacionada con el encarecimiento de la energía doméstica; pedir a los gobiernos que impulsen medidas contra la pobreza energética; apoyar proyectos de ley que promuevan políticas sociales y económicas que ayuden a combatir la pobreza o practicar un consumo responsable en empresas que garanticen condiciones dignas a sus trabajadores; interesarse por las personas que se encuentran en situación vulnerable, colaborar con las entidades que les atienden o participar como voluntario.