La Fundación Murciana para la Defensa Judicial y Curatela atiende a casi 800 personas con discapacidad en 2025

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, preside la reunión del Patronato de la Fundación Murciana para la Defensa Judicial y Curatela

MURCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Murciana para la Defensa Judicial y Curatela prestó una atención integral a 780 personas con discapacidad en 2025. Esta entidad, que depende de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, ofreció apoyo y protección a personas curateladas, con discapacidad intelectual, problemas de salud mental o diagnóstico de demencia.

El año pasado destinó un presupuesto de 744.997 a estas actuaciones, que fueron detalladas en la reunión de la Fundación celebrada hoy para hacer balance del ejercicio.

Entre los proyectos que llevó a cabo destacan los financiados con fondos MRR, que ascienden a la cantidad de 400.000 euros, como la rehabilitación de una vivienda supervisada en Las Torres de Cotillas y la adquisición de otra vivienda en Cartagena, en la que podrán residir hasta cuatro usuarios.

Estos recursos están dirigidos a fomentar la socialización y promover la autonomía de las personas curateladas. Además de la adecuación de estas viviendas, desde la Fundación se lleva a cabo una labor de seguimiento y acompañamiento de todas las personas curateladas en pisos y residencias, un servicio de Atención a Domicilio que se presta a 271 personas.

Este apoyo está dirigido a conocer sus necesidades responder a la atención que requieren, con un seguimiento personalizado, centrado en ofrecerles apoyo individualizado para fomentar su inclusión social y evitar la institucionalización.

Uno de los objetivos de la Fundación es la curatela, y defensa judicial de las personas mayores de edad con discapacidad que residen en la Región de Murcia.

Con ese fin, se fomentan las actuaciones necesarias para la integración de los curatelados, a los que se facilitan los recursos y la atención que precisan. También se ofrece información y asesoramiento a los familiares y otros tutores.