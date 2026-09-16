La futura sede de la Agencia de Transformación Digital en Espinardo afronta los trabajos previos a las obras - CARM

MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma ha avanzado este miércoles en los trabajos técnicos previos a las obras de la futura sede de la Agencia de Transformación Digital de la Región de Murcia (ATD) con la comprobación del replanteo del proyecto sobre el terreno, según ha informado el Gobierno regional.

La primera fase de la actuación, ya adjudicada por cerca de 14 millones de euros, permitirá rehabilitar tres de los siete edificios que integran el antiguo Complejo Residencial de Espinardo. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de dos años una vez se inicien, según ha informado la Comunidad.

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, ha visitado este miércoles el espacio y ha señalado que la comprobación del replanteo constituye "un paso técnico fundamental para revisar todos los aspectos necesarios y preparar el futuro desarrollo de las obras con las máximas garantías".

El proyecto contempla la creación de espacios abiertos y funcionales destinados a reunir a los profesionales de la Agencia y favorecer el trabajo coordinado y el desarrollo de nuevos servicios digitales.

López Aragón ha recordado que la Agencia de Transformación Digital está operativa desde 2023 y desarrolla labores de coordinación y centralización de los servicios informáticos y tecnológicos de la Administración regional.

"La futura sede no supone el nacimiento de la Agencia, sino un nuevo impulso a un trabajo que ya se está realizando. Nos permitirá concentrar equipos, capacidades y conocimiento en un mismo espacio y reforzar la colaboración entre sus profesionales", ha indicado.

La intervención incluye también medidas de eficiencia energética y recuperación hídrica, además de la recuperación de edificios con valor arquitectónico, histórico y cultural. "Reutilizamos el patrimonio público y le damos una nueva vida al servicio de la modernización de nuestra Administración", ha afirmado la consejera.

La actuación se enmarca, según el Ejecutivo autonómico, en la apuesta por una Administración "más ágil, eficiente y cercana" mediante el uso de la tecnología y la inteligencia artificial para simplificar trámites, mejorar la atención a los ciudadanos y facilitar el trabajo de los empleados públicos.