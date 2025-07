Gadea (PSOE): "López Miras viene de Madrid derrotado y sin una gota de agua más para la Región de Murcia"

MURCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de la Región de Murcia, Isabel Gadea, ha afirmado este lunes que el Congreso Nacional del PP, celebrado este fin de semana en Madrid, "ha servido para volver a desenmascarar la gran mentira de López Miras sobre el agua y demostrar su nula influencia en el partido", según informaron fuentes socialistas en un comunicado.

"López Miras viene de Madrid derrotado y sin una gota de agua más para la Región", ha indicado Gadea, que ha asegurado que, en el congreso, el PP ha aprobado una enmienda de Castilla-La Mancha en materia de agua que "no recoge ninguna propuesta para asegurar el suministro en la Región de Murcia".

La dirigente del PSOE ha criticado que "el PP no ha hecho ni una sola referencia al trasvase Tajo-Segura en su congreso nacional, ni ha concretado ninguna propuesta para asegurar el agua que necesita la Región".

"López Miras ha vuelto con la boca seca y las manos vacías, porque en el gran congreso de su partido el trasvase Tajo-Segura se ha mencionado cero veces. Un silencio que demuestra la gran mentira del agua del PP y la absoluta irrelevancia del señor López Miras en Madrid", ha señalado.

"Termina el cónclave del Partido Popular y no sabemos si Feijóo se va a declarar en rebeldía y no va a cumplir las sentencias que obligan a establecer caudales ecológicos en el Tajo. Tampoco sabemos si defiende la continuidad del trasvase. Solo ha anunciado un pacto nacional del agua vacío de contenido. Eso no es un plan, es humo para tapar que han vuelto sin una sola gota de agua para esta Región", ha añadido.

La portavoz socialista ha asegurado que, "frente a las mentiras, la ausencia de propuestas y la nula influencia de López Miras en Madrid, el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, tiene una hoja de ruta clara, que ya ha puesto en marcha, para garantizar agua para siempre en la Región".

"Y la fórmula es complementar el trasvase con la desalación, la depuración y la modernización de regadíos. Esa es la diferencia. Mientras López Miras va a Madrid a aplaudir y a callar, nosotros trabajamos aquí", ha concluido.