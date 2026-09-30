Gadea (PSRM), a López Miras: "Mañana tiene la oportunidad de demostrar si está con las familias o con la especulación"

Isabel Gadea (PSRM): "Mañana tiene la oportunidad de demostrar si está con las familias" - PSRM

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSRM, Isabel Gadea, ha exigido al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que adopte medidas ante el incremento del precio de la vivienda y ha reclamado actuaciones dirigidas a proteger a las familias y a los jóvenes.

Gadea ha puesto el foco en el Consejo de Gobierno que se celebra este jueves y ha preguntado al presidente regional si su Ejecutivo tiene previsto "topar los precios de los alquileres" o permitirá que continúen subiendo, según ha informado el PSRM.

"Este jueves tiene una oportunidad para demostrar si está con las familias o con la especulación", ha advertido la portavoz socialista, quien ha señalado que mientras las familias tienen dificultades para llegar a fin de mes, a su juicio, López Miras "sigue sin tomar decisiones".

Asimismo, ha reclamado al PP que aclare la posición de sus diputados en el Congreso ante la votación de los decretos de vivienda del Gobierno central prevista para este viernes. "¿Van a apoyar soluciones para los jóvenes y las familias de la Región de Murcia o van a volver a votar en contra?", ha preguntado.

La portavoz del PSRM ha asegurado que los ciudadanos de la Región "ya conocen la receta del Gobierno de López Miras: bloqueo, parálisis y que todo siga igual".

Frente a ello, ha defendido que el PSOE seguirá planteando medidas para abordar la situación de la vivienda y ha reivindicado que "la vivienda no puede convertirse en un negocio para unos pocos".

En este sentido, Gadea ha mencionado las medidas recogidas en el Real Decreto de Vivienda publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, entre ellas actuaciones de protección frente a los desahucios, la prohibición de la compra especulativa de vivienda a fondos de inversión, la prórroga de contratos de alquiler, deducciones fiscales para inquilinos, bonificaciones para propietarios que reduzcan el precio del alquiler, ayudas a la compra de la primera vivienda, la reducción del IVA de la vivienda protegida y el blindaje del parque estatal de vivienda.

"Hace falta actuar y hay que hacerlo ya. López Miras tiene que decidir si va a proteger a quienes necesitan una vivienda o si va a seguir protegiendo la especulación", ha concluido.