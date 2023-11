Garriga (VOX) anuncia una querella contra los miembros de la Mesa del Congreso por tramitar la ley de amnistía

CARTAGENA (MURCIA), 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, ha anunciado que su partido presentará una querella contra los miembros de la Mesa del Congreso por tramitar la ley de amnistía. Garriga ha advertido de que su partido denunciará a "todos aquellos que estén dispuestos a pisotear nuestras leyes, nuestro estado de derecho".

El secretario general de VOX, que ha estado en la Asamblea Regional visitando el Grupo Parlamentario VOX y conociendo el trabajo que está desarrollando su formación tanto en el parlamento autonómico como en el Gobierno de la Región de Murcia, espera que al PP "no le tiemblen las piernas cuando tenga que actuar en la cámara del Senado, que va a ser una Cámara que va a tener gran importancia en esta legislatura".

Garriga ha afirmado que desde el Gobierno de la Región, VOX va a ser "el dique de contención al proyecto de golpe de estado del PSOE, vamos a demostrar que hay una alternativa a todos aquellos que quieren derribar lo que hemos recibido como herencia". Asimismo, ha detallado que desde su formación van a demostrar que "es posible poner en el centro del debate político" las "verdaderas preocupaciones" de la sociedad alejadas de "debates estériles".

Respecto a la posibilidad de que las movilizaciones que se convoquen contra la amnistía del mes de diciembre las convoquen conjuntamente PP y VOX, Garriga ha señalado que actualmente están trabajando tanto con el PP a nivel nacional como con el regional. "Es un momento muy grave en el que se exige una acción coordinada de la oposición y en eso estamos. Nuestra disposición es absoluta", ha añadido.

Además de eso, ha recalcado que el Gobierno de Pedro Sánchez es el gobierno del "golpe de Estado, es un gobierno ilegal, con una hoja de ruta firmada con los separatistas ante el cual el pueblo español ha decidido ponerse en pie". En ese sentido, ha animado a la sociedad a que lleve a cabo una movilización "permanente para que tengan claro que no vamos a permitir que nos roben lo más preciado que tenemos, una nación histórica como es España".

Acompañando a Garriga también ha estado el presidente provincial de VOX, José Ángel Antelo, que ha recordado que han pedido en varias ocasiones una manifestación conjunta con el PP. "Es el momento de la sociedad civil y es nuestra obligación como españoles. Yo cuando me manifiesto es porque soy español y tengo el deber y derecho de proteger el legado de mis abuelos, de darle un futuro a mis hijos en el que se pueda vivir en concordia", ha dicho incidiendo en que "siempre" apoyarán las movilizaciones las convoque quien las convoque, insistiendo en que estas manifestaciones son "siempre pacíficas y si no es así, no son de VOX".

Antelo considera que el PSOE está "reeditando uno de los episodios más oscuros de la historia, una historia criminal en la que ha habido golpes de estado y asesinatos políticos. Es una pena que hayan vuelto a la traición sistemática a todos los españoles".