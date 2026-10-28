Garriga (Vox) visita Murcia para "proponer soluciones" a la inmigración "que está cambiando la realidad de los barrios"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, con los candidatos de Vox al 29N en Murcia - EUROPA PRESS

MURCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha visitado el barrio de San Andrés, en Murcia, este miércoles para conocer "de primera mano" la situación de esta zona. "Son vecinos que están hartos de esa inmigración masiva que está cambiando la realidad de sus barrios", ha afirmado.

A su juicio, "los políticos que han gobernado en los últimos años les han condenado a la creciente inseguridad, a tener miedo en sus propias calles y a que el barrio de San Andrés no tenga nada que ver con el barrio que era hace 30 o 40 años".

Garriga, que ha protagonizado un encuentro con la prensa marcado por el accidente ferroviario en Urda (Toledo), ha afirmado que las políticas migratorias "están disparando la inseguridad y comprometiendo la identidad". En este sentido, ha dicho que durante su visita planteará "soluciones" porque "en ningún lugar está escrito que los murcianos estén condenados a sentirse extranjeros en sus centros de atención primaria, en sus plazas o en sus calles".

En sus declaraciones, ha afirmado que, con Vox, se acabará con la situación en la que las ayudas sociales, las viviendas de protección oficial y las plazas de guardería se conceden, según sus palabras, a "alguien que acaba de llegar y mandan al español al último de la cola". Para ello, ha defendido la aplicación de la denominada 'prioridad nacional'.

Asimismo, ha asegurado que si logran el apoyo suficiente impulsarán un proceso de desregulación masiva en leyes que, a su juicio, "lastran la competitividad y la creación de empleo", así como una reforma fiscal para que "los políticos no saqueen a los españoles a altos impuestos" y un proceso de remigraciones masivas.