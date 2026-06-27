Geriatría de la Arrixaca ofrece a más de 60 familias de personas con demencia consultas específicas de apoyo

MURCIA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Geriatría del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca ha consolidado su consulta específica de enfermería geriátrica destinada al acompañamiento, apoyo y asesoramiento de familiares de personas mayores con demencia y otras situaciones de gran fragilidad.

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa hace dos años, más de 60 familias han recibido atención personalizada para afrontar algunas de las situaciones más complejas asociadas al cuidado de personas mayores dependientes.

Entre los motivos de consulta más habituales se encuentran el apoyo emocional durante la toma de decisiones difíciles, como la incorporación de recursos sociales externos al domicilio (centros de día, residencias o cuidadores profesionales), el asesoramiento para el manejo de alteraciones conductuales asociadas a las demencias y el acompañamiento en procesos de duelo anticipado, pérdida ambigua o preduelo.

La consulta, desarrollada por enfermería geriátrica, adapta sus horarios a la disponibilidad de las familias e incluye atención en horario de tarde para facilitar la asistencia y garantizar un espacio de intimidad, escucha y acompañamiento. La mayoría de las familias realizan entre una y tres visitas, dependiendo de sus necesidades.

Además de ofrecer apoyo emocional, este recurso permite detectar precozmente situaciones de especial vulnerabilidad o posibles problemas de salud mental en los cuidadores, facilitando su derivación a los profesionales de referencia o a los servicios especializados cuando resulta necesario.

La consulta nació del compromiso de ofrecer una atención integral a las necesidades de los pacientes, y a las de quienes asumen su cuidado diario, dado que el impacto de enfermedades como el Alzheimer y otras demencias trascienden al propio paciente y afectan profundamente a su entorno familiar.

Con frecuencia, los cuidadores deben enfrentarse a importantes cambios en su vida personal, laboral y social, así como a elevados niveles de sobrecarga emocional que pueden derivar en ansiedad, depresión o problemas de salud física.

La valoración de las familias atendidas ha sido muy positiva, ya que manifiestan que necesitaban este espacio para su desahogo y para recibir apoyo. La creciente demanda de este servicio ha propiciado su progresiva ampliación, contando con el respaldo de la Dirección de Enfermería de la Arrixaca. La Unidad de Geriatría prevé continuar reforzando esta línea asistencial.