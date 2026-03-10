La gira de rock Blacksheep de Ruth llega a Murcia en abril tras pasar por varias ciudades

Ruth presenta Blacksheep - LA DISQUERA

MURCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La gira de rock Blacksheep de Ruth llega a Murcia en el próximo 24 de abril, en la sala Mamba, tras pasar por varias ciudades. Se trata de una gira de salas cuya parada en Zaragoza será en la Sala Mamba, el 20 de marzo.

Ruth Lorenzo, Sergio Bernal, Ricardo Ruíz, Nando Robles y David Lozano presentarán un show de rock extraordinario por su excepcionalidad en todos los sentidos.

Tras haber pasado por Málaga y Valencia, llega el próximo viernes a Zaragoza (Casa del Loco); en Gijón lo hará el día 26 (Sala Acapulco); el 10 de abril en la Sala Aliatar de Granada; el día 11 en la Sala Impala 2 de Córdoba; el día 18, en Círculo de Arte (Toledo) y tras pasar por Murcia el día 24, parará en Madrid el 17 de octubre. Además de su participación en el Festival Fortaleza Sound de Lorca y Sonorama Ribera.

Blacksheep es "un viaje de autodescubrimiento y desafío artístico que captura la emoción cruda y la autenticidad intrépida, grabado en vivo en los icónicos Real World Studios en el Reino Unido, fundados por el músico Peter Gabriel".

El álbum es Ruth "en su forma más audaz, sin complejos, empoderada y sin miedo a dejar su huella, y un himno para cualquiera que alguna vez se haya sentido fuera de lugar. Un poderoso viaje a través de la duda, la rebelión y, en última instancia, la autoaceptación, en forma de himnos de rock electrizantes y baladas conmovedoras", informa la organización en un comunicado.

Nacida en Murcia capital y criada en Estados Unidos, Ruth regresa a casa para reconectar con la música rock, formando una banda poderosa formada por Nando Robles, David Lozano, Sergio Bernal y Ricardo Ruiz, reflejando su pasión e influencia de su educación transatlántica.

Con la producción de Emilio Esteban, la propia Ruth Lorenzo, el ingeniero de sonido, Rafa Sardina, la mezcla y master de Sylvia Massy y la dirección artística de Nicolás Martínez de la Fuente, reconocido por su trabajo con iconos como Madonna, Snoop Dogg, Rihanna y Dua Lipa, Blacksheep de Ruth consigue una combinación de rock clásico con elementos contemporáneos.