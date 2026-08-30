La Glorieta estrena esta Feria de Septiembre un nuevo espacio de gastronomía, música y ocio al aire libre

MURCIA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Septiembre incorpora este año un nuevo espacio de ocio, gastronomía y entretenimiento en pleno centro de la ciudad. Se trata del Beer Garden Estrella de Levante, una propuesta que transformará la Glorieta de España del 3 al 13 de septiembre en un gran punto de encuentro abierto al público donde la música, la gastronomía y las actividades de ocio compartirán protagonismo.

El Ayuntamiento de Murcia, en colaboración con Estrella de Levante, pone en marcha este nuevo espacio que nace con el objetivo de complementar la programación tradicional de la Feria de Septiembre a través de un formato diferente, concebido para dinamizar las tardes y noches en el centro de Murcia y ofrecer una alternativa de encuentro tanto para murcianos como para visitantes y turistas.

El Beer Garden abrirá todos los días con acceso libre y gratuito con un aforo de 400 personas. Durante esos días, la Glorieta se convertirá en un entorno especialmente ambientado para la ocasión con vegetación, mobiliario de madera, iluminación decorativa con guirnaldas, zonas de estancia y una escenografía propia inspirada en los tradicionales jardines cerveceros.

La propuesta se articulará en torno a dos grandes espacios, de modo que contará con una zona gastronómica con barra y un escenario que concentrará buena parte de la programación diaria. Por otro lado, el recinto contará con una amplia zona de mesas y descanso pensada para disfrutar del ambiente de forma más relajada y un espacio de photocall.

"Uno de los pilares de Beer Garden es la combinación de gastronomía y ocio. La intención es que el Beer Garden funcione no solo como un espacio para asistir a un concierto o una actividad concreta, sino como un lugar en el que los murcianos y visitantes puedan pasar parte de la tarde o la noche, compartir una cerveza, cenar o degustar productos locales mientras se disfruta de la programación prevista", ha valorado el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés.

Cada jornada comenzará a las 19.00 horas, acompañada de ambientación musical, y durante las diferentes noches se sucederán distintos formatos de entretenimiento. De domingo a miércoles el horario será de 19.00 a 23.00 horas, mientras que jueves, viernes y sábados será de 19.00 a 1 de la madrugada.

Así, la programación prevista combina conciertos y actuaciones musicales, sesiones y ambientación musical, o catas y experiencias cerveceras, dirigidas por especialistas y concebidas para acercar al público diferentes variedades, elaboraciones y formas de disfrutar la cerveza.

Las actuaciones, conciertos y monólogos serán gratuitos para el público, mientras que las catas tendrán plazas limitadas y funcionarán mediante inscripción o adquisición previa de entrada. Las sesiones están planteadas para grupos reducidos, en torno a 20 participantes, con el objetivo de ofrecer una experiencia más cuidada y cercana.

"Beer Garden propone una forma diferente de disfrutar la Feria, combinando cultura, música en directo y gastronomía, en un entorno tan emblemático para los murcianos como es la Glorieta de España, y abierto a todos los públicos", ha concluido Diego Avilés.