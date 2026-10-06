La glorieta de El Mirador, en San Javier, estrena iluminación con puntos de luz solares para mejorar la seguridad vial - CARM

SAN JAVIER (MURCIA), 6 (EUROPA PRES)

La glorieta de El Mirador, en el enlace de la RM-1 con la RM-F23, en San Javier, cuenta con nueva iluminación tras una actuación que ha permitido instalar un total de 17 puntos de luz alimentados mediante placas solares, con una inversión superior a 42.000 euros.

El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, y la concejala de Servicios Públicos de San Javier, María Dolores Ruiz, han supervisado este martes el resultado de los trabajos, incluidos en la estrategia regional de mejora de la seguridad vial y la confortabilidad de las carreteras.

La actuación ha permitido sustituir las nueve luminarias existentes, que funcionaban con vapor de sodio, por otras de tecnología LED de 80 vatios equipadas con placas solares, además de instalar ocho nuevos puntos de luz. De este modo, la glorieta cuenta ahora con un total de 17 luminarias distribuidas alrededor de la intersección, según han informado la Comunidad y el Ayuntamiento de San Javier.

Carrillo ha destacado que "estos trabajos permiten mejorar la visibilidad y las condiciones de circulación en una intersección con un tráfico importante, tanto de vehículos ligeros como pesados, y contribuyen a reforzar la seguridad vial, especialmente durante las horas de menor visibilidad".

Los nuevos puntos de luz disponen de báculos de nueve metros de altura fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio de seguridad y están equipados igualmente con luminarias LED de 80 vatios alimentadas mediante placas solares, lo que permite que sean autosuficientes.

La concejala puso asimismo en valor que se haya optado por una solución basada en luminarias autosuficientes mediante alimentación solar, que mejora la eficiencia energética de la instalación.

Con esta intervención, la glorieta de El Mirador mejora la iluminación tanto de la propia intersección como de sus accesos y ofrece unas condiciones de circulación más seguras para los usuarios de la RM-1 y la RM-F23.