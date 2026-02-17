El Gobierno central autoriza licitar por 108,2 millones el montaje de vía del tramo Lorca-Vera de la nueva LAV

Ttramo Pulpí-Vera de la LAV Murcia-Almería - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

MURCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif AV y por importe de 108,2 millones de euros, el contrato para el montaje de vía en el tramo Lorca-Vera (61,5 kilómetros) de la nueva Línea de Alta Velocidad (LAV) Murcia-Almería (200 kilómetros).

De esta forma, Adif AV ya tiene en marcha el montaje de vía de toda la línea, dado que la licitación de este tramo sucede a la adjudicación el pasado año de estos trabajos en el de Vera-Almería (68 kilómetros) y Nonduermas-Lorca San Diego (57,5 kilómetros), según ha informado el Ministerio.

La actuación comprende el montaje de vía de ancho estándar mediante el despliegue de los elementos que la componen (balasto, traviesas, carril y desvíos) en todo el tramo y las cuatro estaciones que comprende, como son Puerto Lumbreras, Almendricos, Pulpí y Vera-Almanzora--.

Asimismo, Adif ya ha comenzado a contratar el suministro de los elementos necesarios para estos trabajos y tiene licitados los desvíos para este tramo y el balasto para todo el trazado Lorca-Vera-Almería.

Además de avanzar en próximas fases de los trabajos, Adif impulsa actuaciones ya en desarrollo para completar la nueva LAV, eje estratégico del Corredor Mediterráneo, como es la plataforma de la línea, finalizada o en construcción, y la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas.

También progresa la electrificación con la construcción de la subestación de Totana, sus centros de autotransformación, y el tendido de catenaria del tramo Murcia-Lorca, mientras se encuentra en licitación la del tramo Lorca-Almería.

Asimismo, Adif ya tiene contratado el despliegue del resto de equipos y sistemas que componen una línea de alta velocidad con avanzadas tecnologías de comunicaciones ferroviarias (GSM-R) y de señalización (ERTMS).