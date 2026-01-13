El Gobierno central constituirá una mesa de diálogo para evitar despidos en el complejo de Sabic en Cartagena

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, reunido con el comité de empresa de Sabic - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha anunciado este martes que el Ejecutivo central se pondrá en contacto esta semana con los nuevos compradores del complejo de Sabic en Cartagena y con la anterior dirección de la empresa para constituir una mesa de diálogo e "intentar reconducir la situación".

El objetivo principal de esta mesa "es explorar todas las alternativas y evitar a toda costa los despidos y, por tanto, que se mantenga la planta en Cartagena", según ha avanzado Lucas en declaraciones a los medios de comunicación tras mantener una reunión con los miembros del comité de empresa de Sabic.

En caso de que eso no sea posible, "uno de los objetivos del Gobierno de España es asegurar la reindustrialización en la zona", ha agregado el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, que ha apuntado que es "plenamente consciente" de que "la situación es difícil", pero, ha dicho, "voy a dar la batalla".

Lucas ha reiterado su "apoyo firme" a todos los empleados de Sabic y ha exigido "que se mantengan los empleos y la actividad en el complejo de Cartagena". "Quiero dejar claro a todos los trabajadores y trabajadoras que me tienen a su lado y que voy a dar la batalla", ha sostenido.

A continuación, ha afirmado que "no es aceptable" que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, "se haya resignado" y "se conforme al cierre de la planta y los despidos".

"Tiene que saber toda la ciudadanía y, en especial, todos los cartageneros y cartageneras que desde el anuncio la semana pasada del cierre de la planta, ni Fernando López Miras, ni ningún miembro del Gobierno regional se ha puesto en contacto con el Ministerio de Industria ni con el Comisionado para la reindustrialización", ha dicho.

A su juicio, "es inaceptable que un presidente regional no gestione y dé por hecho los despidos y el cierre de esta planta en Cartagena sin pelear", en una actitud que ha tachado de "conformista" y de "brazos caídos".

EXPLORAR "TODAS LAS VÍAS"

Lucas ha explicado que desde el Gobierno de España "vamos a utilizar todos los recursos y a explorar todas las vías para intentar que no existan despidos en Cartagena y que se mantenga la actividad industrial en este municipio".

"No me voy a conformar, como ha hecho el presidente regional, Fernando López y Miras, a que se cierre y a que tengamos despidos masivos en Cartagena", ha insistido, para recalcar que "se han dado situaciones similares en otras empresas de otras comunidades y lo primero que hacen los consejeros o presidentes autonómicos es ponerse en contacto con el Ministerio y el Comisionado".

Respecto a las posibles soluciones, el delegado ha indicado que "la hoja de ruta" a seguir en este caso es la constitución inmediata de la mesa de diálogo y, como primer objetivo, tratar de evitar los despidos y el cierre de la planta y, en una segunda fase, intentar reindustrializar la zona con los nuevos propietarios.

En caso de que esto no dé frutos, Lucas ha planteado buscar nuevos inversores para reindustrializar la zona. "Lo que no se puede aceptar es que Cartagena pierda esta industria tan importante y no buscar alternativas, bien con los compradores, bien con nuevos inversores", ha concluido.

Por parte del comité de empresa, su presidente, Pascual Sánchez, ha dado las gracias al Gobierno de España y ha considerado "muy interesante" la propuesta de "sentar" a ambas empresas en una mesa de diálogo.

"Si no se puede salvar el empleo, que esperemos que sí, es muy importante que esas compañías sientan la presión del Gobierno de España", ha dicho Sánchez, que ha expresado la necesidad de los trabajadores de "tener información" sobre el futuro de la planta y los empleos.

"Esperamos que en esta mesa, de una vez por todas, Sabic o Mutares --empresa compradora-- traigan la información real de qué va a ocurrir en este cierre, de cuántas personas están afectadas y que intentemos pararlo entre todos primero y, si no, buscar una reconversión industrial que sería muy interesante para la zona", ha agregado.