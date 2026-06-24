El Gobierno intensificará la vigilancia de motos náuticas para proteger el Mar Menor y a los bañistas este verano

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, en la reunión con los presidentes de los clubes náuticos de la Región de Murcia - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha anunciado que la Delegación del Gobierno movilizará este verano todos los recursos disponibles para garantizar el uso responsable de las motos náuticas y evitar concentraciones ilegales en el Mar Menor.

Lucas, que se ha reunido con los presidentes de los clubes náuticos de la Región de Murcia, ha abogado por convertir al Mar Menor en "un espacio de convivencia en el que se pueda compatibilizar el derecho al ocio de los usuarios de embarcaciones de recreo con la seguridad de los bañistas y la innegociable protección del Mar Menor".

"Entre enero y junio de 2026, Capitanía Marítima ha tramitado en la Región de Murcia 258 expedientes sancionadores, un 42 % más que en el mismo periodo del año pasado", ha detallado. De ese incremento, el 34,1 % corresponde a infracciones relacionadas con motos náuticas, según han informado desde Delegación del Gobierno.

"El objetivo es compatibilizar el uso responsable de las motos náuticas y otras embarcaciones con la seguridad de los bañistas y la protección de la laguna", ha explicado Lucas.

CAMPAÑA DE SEGURIDAD NÁUTICA DE RECREO

Durante el encuentro con los presidentes de los clubes náuticos, en el que ha estado acompañado del Capitán Marítimo, Óscar Villar, y del teniente coronel Jefe de Operaciones de la Guardia Civil, Diego Mercader, se ha presentado la campaña de seguridad náutica de recreo 2026.

"El objetivo es concienciar a sus usuarios sobre la importancia de cumplir las normas de seguridad y fomentar un uso responsable de estas embarcaciones", ha explicado Lucas.

La campaña, promovida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible mediante la Dirección General de la Marina Mercante y la colaboración de Salvamento Marítimo, tiene por lema 'En la moto náutica, sensatez' y quiere ser un llamamiento a la conducta y a la actitud de los usuarios de motos náuticas con independencia de la experiencia que tengan.

Con ella se pretende reducir el número de emergencias, que en 2025 se incrementaron un 11% en toda España con respecto al año anterior, y también los expedientes sancionadores que abren las capitanías marítimas, y que aumentan cada año, superando en 2025 el 20% de los expedientes sancionadores graves totales que se tramitan en las mismas.

Entre el 1 de junio de 2025 y 1 de junio de 2026, se han atendido en la Región de Murcia ocho emergencias con implicación de motos de agua por parte de Salvamento Marítimo y Cruz Roja, aunque en este período de tiempo no se han registrado incidentes ni heridos de consideración.

MOTIVOS PRINCIPALES DE EMERGENCIAS Y SANCIONES

En general, los expedientes están relacionados con la navegación en zonas de baño balizadas, la navegación en zona de baño no balizada a velocidades excesivas y realizando maniobras temerarias, poniendo en riesgo a los bañistas; la navegación a velocidad excesiva en los canales habilitados para la entrada y salida de embarcaciones, el gobierno de la moto sin la titulación exigida, el gobierno de la moto por menores de edad sin la autorización necesaria o el gobierno de la moto sin que sus ocupantes lleven puesto el chaleco salvavidas homologado, entre otras.

En este acto también se ha presentado a los responsables de los clubes náuticos el vídeo central de la campaña, que incluye consejos sobre qué hacer y cómo comportarse al mando de una moto de agua. Entre esos consejos se incluye utilizar siempre el chaleco homologado, usar la moto náutica solo con la luz del día, no realizar maniobras temerarias, respetar la velocidad permitida en los distintos entornos y mantener la distancia de seguridad de bañistas, buceadores y otras embarcaciones, entre otras.

DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA EN REDES SOCIALES

La campaña se difunde a través de las redes sociales del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (@transportesgob) y Salvamento Marítimo (@salvamentogob). Para identificarla, se ha establecido el hashtag: #SensatezEnElMar, que se suma a los utilizados en campañas anteriores: #LaLeyDelMar, #Salvate, #SeguridadNautica o #Riesgos0.

Las páginas web del Ministerio y Salvamento Marítimo también son un soporte de difusión y consulta, ya que los usuarios pueden descargarse una Guía con recomendaciones de náutica de recreo, un folleto informativo y una infografía con los 'imprescindibles' a la hora de navegar, en idioma castellano y en inglés.

CONCENTRACIÓN 4 DE JULIO

El delegado del Gobierno ha informado de que la Guardia Civil ha detectado una convocatoria ilegal de motos y otro tipo de embarcaciones de recreo en el Mar Menor para el próximo día 4. Según ha asegurado esa convocatoria "ni se ha autorizado ni se va a autorizar, por lo que ha pedido a los responsables "que desconvoquen, porque vamos a desplegar todos los medios disponibles para impedir que se celebre".

En este sentido, Lucas ha anunciado que Guardia Civil, junto a Capitanía Marítima de Cartagena y Salvamento Marítimo, movilizarán ese día varias patrullas de seguridad ciudadana y medios marítimos y aéreos para evitar esa concentración ilegal y garantizar la seguridad de los bañistas y la protección del Mar Menor.