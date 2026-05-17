El Gobierno murciano lamenta que Sanidad no escuche las demandas de los médicos ante la huelga de la semana que viene

MURCIA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional denunció hoy "la incapacidad" de la ministra de Sanidad para negociar con el colectivo médico "que nos aboca a una nueva huelga de facultativos contra el Ministerio, la séptima, por su inacción en torno al nuevo Estatuto Marco".

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, lamentó que la titular de Sanidad, Mónica García, "no escuche las demandas de los médicos y ponga de nuevo contra las cuerdas los sistemas sanitarios públicos de las comunidades autónomas".

Pedreño recordó que los anteriores paros provocaron en la Región de Murcia la cancelación de 110.000 consultas externas y de atención Primaria y se dejaron de realizar 1.481 cirugías y 7.558 pruebas. Ante esto, el consejero señaló que "huelga tras huelga, los ciudadanos están pagando la incompetencia de un Gobierno de España que generó el problema y que no tiene el menor interés en solucionar", al tiempo que resaltó que "los profesionales están en su derecho de pedir la actualización de sus condiciones laborales y que estas se adapten al actual sistema sanitario".

El consejero reiteró que "desde la Región de Murcia estamos trabajando junto a los colectivos sanitarios para compensar las situaciones que generan la escasez de médicos y la falta de financiación, que son responsabilidad única del Gobierno de España, de lo cual, una vez más, se desentiende".

SERVICIOS MÍNIMOS

De cara a la huelga de la semana que viene, el SMS ha establecido que en los Servicios de Urgencias se mantenga el total de la plantilla programada para esos días de paro, de manera que se garantice la seguridad clínica de los pacientes y se eviten consecuencias irreversibles.

En cuanto al pase a planta de hospitalización, se establece como servicios mínimos el 50 por ciento de los facultativos habituales, y en las Unidades de Cuidados Intensivos se han programado unos servicios mínimos del 80 por ciento de los facultativos habituales, ya que los pacientes atendidos presentan unas necesidades de seguimiento más estrecho.

Respecto a los servicios quirúrgicos, se garantizan las intervenciones urgentes, intervenciones de pacientes ingresados, trasplantes, intervenciones quirúrgicas oncológicas, intervenciones por gestación y fracturas no intervenidas durante las guardias por razones clínicas.

En consultas externas se han fijado unos mínimos que incluyen el total del seguimiento de las consultas del embarazo, así como en las consultas de Oncología Médica, Hematología y Oncoradioterapia. En cuanto a las pruebas diagnósticas, se establece la atención urgente, también a pacientes ingresados y/o oncológicos, pacientes en diálisis y seguimiento del embarazo.

Los servicios mínimos en los centros de salud se han establecido en función del número de facultativos de Medicina de Familia y Pediatría con el que se cuenta en cada uno de ellos. En cualquier caso, cuando solo haya un facultativo de Pediatría en el centro, este será servicios mínimos para no perjudicar a la población pediátrica. Respecto a los dispositivos de urgencias extrahospitalarias (UME, SUAP, CCU, PAC y PEAS) se atenderán en su integridad.