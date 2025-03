El Gobierno murciano recurrirá al TC la cesión de competencias de inmigración a Cataluña

MURCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo murciano ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) si sale adelante la cesión de competencias en materia de inmigración a Cataluña por parte del Gobierno de España.

Así lo ha hecho saber el portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, cuya reunión de este jueves ha analizado "la proposición de ley que ha pactado el Gobierno de Pedro Sánchez con Junts per Catalunya para la transferencia integral a la Cataluña de las competencias en materia de inmigración".

"Estamos, evidentemente, ante otra exigencia más de los independentistas para que Pedro Sánchez pueda seguir en la Moncloa", según Ortuño, quien ha valorado que se trata de "otro paso más que agranda la brecha de desigualdad entre los españoles".

A este respecto, ha recordado que la legislatura "comenzó con los indultos, la derogación del delito de sedición, le siguió la ley de amnistía, la condonación de la deuda y ahora ceden a Cataluña las competencias en materia de inmigración".

"Por cierto, la cesión de esas competencias hasta hace unos meses era inconstitucional para Pedro Sánchez y para el propio Ministerio del Interior", según Ortuño, quien ha señalado que, para comprobarlo "basta con consultar la hemeroteca". Por ello, se ha preguntado "qué ha cambiado". A su juicio, la respuesta está "muy clara", porque "o Pedro Sánchez cede nuevamente al chantaje o Pedro Sánchez sale de la Moncloa".

En su opinión, con este Gobierno de España "es evidente y palmario que la desigualdad entre españoles avanza sin frenos y, desde luego, no lo podemos permitir".

Si esta proposición sale adelante, Ortuño ha adelantado que el Gobierno murciano interpondrá un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

"Insisto, la gestión de la inmigración es una competencia exclusiva del Estado", según Ortuño, quien ha afirmado que la crisis migratoria "ha de abordarse con todas las comunidades autónomas", pero ha criticado que Sánchez "solo habla y solo escucha" al líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont.

"¿QUÉ OPINAN LOS SOCIALISTAS DE LA REGIÓN?"

En este sentido, Ortuño se ha preguntado "qué opinan los socialistas en la Región", pero ha lamentado que "no se sabe". "¿Apoyan que a partir de ahora Cataluña decida si acoge o no a inmigrantes?, ¿apoyan que a Cataluña se les den todos los recursos necesarios para asumir esas competencias, mientras que en la Región de Murcia el Gobierno de España solo aporte poco más del 5% para atender a los menores migrantes no acompañados?", se ha cuestionado.

Para Ortuño, "es inadmisible que haya españoles de primera y españoles de segunda por los pactos de Pedro Sánchez", y ha considerado que "es inadmisible que se pague a los independentistas con el dinero de todos los españoles para que Pedro Sánchez pueda seguir en la Moncloa". "Y es inadmisible que la desigualdad entre los españoles sea cada vez mayor", ha reprochado.

Al ser preguntado por los plazos que se estiman para la presentación de este recurso, Ortuño ha señalado que, en primer lugar, el Gobierno murciano lo que tiene que hacer es "esperar a que se apruebe esa proposición de ley para poderla analizar detenidamente".

"Pero hay una cosa que queda muy clara, y es que Pedro Sánchez ha vuelto a hacer algo que prometió que no iba a hacer", según Ortuño, quien ha considerado que el presidente del Gobierno de España "vuelve a pasar por encima de la Constitución, vuelve a pasar por encima de la hemeroteca y vuelve a pasar por encima de lo que haga falta".

A su juicio, Sánchez hace "todo por el poder", por la "poltrona", por "seguir un tiempo más en la Moncloa" y para "desviar la atención de los casos de corrupción que le rodean".

A este respecto, ha lamentado que se trata de un Gobierno en España que "se ha hecho experto en una cosa: en convertir en legal, por exigencia de los independentistas, lo que antes era ilegal". "Esto lo hemos visto antes con la ley de amnistía y esto también lo hemos visto con esta cesión de competencias a Cataluña en materia de inmigración".

MOCIÓN DE VOX

Ortuño también se ha referido a la moción de Vox aprobada este martes en la Asamblea Regional, que contó con el apoyo del PP, para devolver a los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen.

Al ser preguntado a este respecto, Ortuño ha defendido que el Gobierno murciano "financia con fondos propios la atención de menores migrantes no acompañados que llegan a la Región o que deriva el Ministerio".

Ha señalado que el Gobierno murciano acogió en 2024 un total de 523 menores cuya atención tuvo un coste de más de 16 millones de euros y, de esos 16 millones de euros

"Lo que hacemos es exigirle al Gobierno de España que asuma sus competencias y que dote a las comunidades autónomas de los recursos necesarios", según Ortuño. "Porque además, como hemos dicho en más de una ocasión, y yo reitero en el día de hoy, en la Región de Murcia estamos desbordados y nuestros recursos están saturados", ha apostillado.

Por otra parte, ha afirmado que el Gobierno murciano tiene "muy claro" que el acuerdo entre Pedro Sánchez y Puigdemont va a suponer que Cataluña "no acogerá a más menores migrantes no acompañadas". "Yo creo que menores ni mayores", ha remarcado.

A su parecer, las administraciones, dentro de sus competencias, "tienen que seguir trabajando para que las familias estén unidas y para que no se produzcan situaciones de desarraigo que", en su opinión, "en nada benefician al progreso o al desarrollo personal, social o emocional de estos menores".

Ortuño ha explicado que, si se lee "con detenimiento" la moción que se aprobó este miércoles en la Asamblea Regional, se trata de una iniciativa que "pide la firma de acuerdos para la reagrupación de los menores con sus familias". "Eso fue lo que se acordó; ni más ni menos", ha subrayado.

A este respecto, ha avanzado que cuando esta iniciativa llegue al Gobierno regional procedente de la Asamblea Regional, estudiarán "cuáles son las competencias que tiene el Ejecutivo Autonómico en esa materia".

No obstante, ha considerado "importante" clarificar lo que este miércoles se aprobó en la Asamblea, que "es la firma de acuerdos para facilitar la reagrupación de los menores con sus familias". "Insisto, creo que las distintas administraciones públicas, dentro de nuestras competencias, las que cada uno tenga, tiene que trabajar para facilitar que las familias estén unidas y evitar que se produzcan situaciones de desarraigo, que creo que en nada benefician al desarrollo del menor", ha apostillado.

También se ha referido a las palabras de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que afirmó este miércoles que el apoyo del PP a una iniciativa de Vox en la Asamblea Regional para devolver a los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen "abraza la xenofobia".

Para Ortuño, "lo que está claro es que la ministra que este miércoles visitó la Región, en lugar de venir a darnos lecciones que evidentemente no necesitamos, debía venir a comprometerse a aportar más financiación para que podamos atender dignamente a estos menores no acompañados".

Ortuño ha defendido que la postura del Gobierno regional "siempre ha sido clara" en este tema, porque siempre ha dicho que la política migratoria "es un asunto de Estado", que el Gobierno de España "tiene que dotar a las comunidades autónomas de los recursos suficientes" y que el Ejecutivo central "tiene que hablar con todas las comunidades autónomas, no solo con el señor Puigdemont". "Y siempre hemos dicho y hemos puesto como valor esencial el interés del menor", según Ortuño.

En cambio, ha criticado que el PSOE "ha pasado de abrazarse" al barco 'Aquarius' "a emitir notas de prensa con tintes xenófobos".