El Gobierno regional abre a consulta pública el catálogo de prestaciones del Sistema de Servicios Sociales

MURCIA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, ha abierto el periodo de consulta previa del proyecto de decreto de aprobación del catálogo de prestaciones del Sistema de Servicios Sociales.

Los ciudadanos pueden acceder a esta información y trasladar sus aportaciones y propuestas en el Portal de Transparencia y Participación hasta el próximo 8 de julio. La finalidad del decreto es desarrollar de forma uniforme y homogénea el Sistema de Servicios Sociales, y definir, ordenar y calificar las prestaciones de este sistema, diferenciando entre prestaciones garantizadas y prestaciones condicionadas.

Además, reunirá la totalidad de las prestaciones, tanto en atención primaria como en especializada, indicando su definición, la administración pública a la que compete, el objetivo al que responde, los requisitos y el procedimiento de acceso, el plazo de concesión, así como las causas de suspensión y extinción, cuando proceda.

Este catálogo proporcionará a las administraciones, profesionales, entidades privadas y ciudadanos toda la información sobre los servicios sociales, así como sus condiciones y requisitos.

La consulta pública es el paso previo a la elaboración final del borrador del proyecto de decreto, en el que ya se encuentra trabajando la Consejería de Política Social. De este borrador se informará a partir de septiembre a todos los órganos de participación para continuar su tramitación, antes de su aprobación definitiva en Consejo de Gobierno.