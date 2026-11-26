La portavoz de Gobierno regional, Marisa López Aragón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - EUROPA PRESS

MURCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, ha animado a todos los murcianos, "piensen lo que piensen", a que ejerzan su derecho al voto en las elecciones generales de este próximo domingo. López Aragón ha afirmado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que votar "es participar en el futuro del país".

Asimismo, la portavoz regional ha afirmado que, desde que se convocaron elecciones generales, el Consejo de Ministros "ha sido utilizado como una herramienta electoral" para sacar adelante "lo que lleva durmiendo el sueño de los justos toda la legislatura".

En este sentido, ha criticado que "se anuncian cifras pero no se enseña de dónde salen". Para López Aragón, "anunciar gastos la semana de elecciones no es planificar, es improvisar". La consejera de Economía, ha asegurado que esto es "aprovecharse de las instituciones para hacer campaña y es gobernar a base de impulsos electorales".

"AFRONTAMOS ESTE FINAL DE CAMPAÑA CON ESPERANZA"

Preguntada por cómo afronta el Gobierno regional las últimas horas de la campaña electoral, ha aseverado que lo hacen "con esperanza y ganas de abrir una nueva etapa en el Gobierno de España".

La portavoz regional ha deseado que el próximo Ejecutivo central "escuche las peticiones de los murcianos y las atienda". López Aragón espera que el Gobierno resultante de los comicios "sea un aliado" con la Región de Murcia en temas como la seguridad, las narcolanchas, las infraestructuras ferroviarias y el trasvase Tajo-Segura.