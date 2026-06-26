El Gobierno regional aprobará la próxima semana un nuevo Decreto Ley de Vivienda Asequible

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, interviene en un acto - CARM

MURCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Región de Murcia aprobará la próxima semana un nuevo Decreto Ley de Vivienda Asequible.

Así lo ha comunicado el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en un mensaje en la red social 'X', en el que ha afirmado que "los jóvenes y las familias no pueden esperar y vamos a facilitarles el acceso a la vivienda".

"Estamos decididos a poner soluciones eficaces al problema de la vivienda que ha creado Sánchez", ha agregado el jefe del Ejecutivo autonómico.