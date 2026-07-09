El Gobierno regional asegura que el PP se puso en contacto con Vox sobre los presupuestos "hace más de un mes"

La portavoz del Gobierno regional, Marisa López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - EUROPA PRESS

MURCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Marisa López, ha asegurado que el Grupo Parlamentario Popular se puso en contacto con Vox "hace más de un mes" para hablar sobre los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma pero que no han obtenido respuesta.

La responsable de Economía del Ejecutivo autonómico ha respondido así a los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que el portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, asegurara este semana que "el Gobierno regional "todavía no ha llamado a Vox ni ha contactado para negociar los Presupuestos".

Por otra parte, López ha asegurado que la comunidad autónoma "mantiene su voluntad" de presentar los presupuestos.