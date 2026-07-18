El Gobierno regional avanza en el cumplimiento del proyecto europeo 'Promoter' instalando 44 cargadores de Movibus

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, en la reunión de la Comisión Interinstitucional de Movilidad y Energía Sostenible (CIMES), del proyecto europeo Promoter - CARM

MURCIA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo regional ha avanzando en el cumplimiento de una de las principales actuaciones previstas en el proyecto europeo 'Promoter' con la instalación de los 44 puntos de recarga que darán servicio a la nueva flota de autobuses eléctricos de Movibus.

Esta actuación es una de las medidas recogidas en la reunión de la Comisión Interinstitucional de Movilidad y Energía Sostenible (CIMES), órgano de coordinación técnica e institucional constituido en el mes de febrero para impulsar los resultados del proyecto en la Región de Murcia y reforzar la colaboración entre administraciones en materia de transporte descarbonizado y energías renovables, según han informado desde el Ejecutivo regional.

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, destacó este pasado viernes durante la reunión de la comisión que "la Comunidad avanza hacia una movilidad más sostenible con acciones como esta. Los puntos de recarga son un paso imprescindible para consolidar la electrificación del transporte público y ofrecer un servicio más eficiente, moderno y respetuoso con el medio ambiente".

El Gobierno regional inauguró la pasada semana los primeros puntos de recarga instalados en la estación de autobuses de Molina de Segura. La red se completará con otros diez puntos en Alcantarilla y 26 en Cartagena, distribuidos entre las instalaciones de La Asomada y la estación de autobuses.

La actuación cuenta con una inversión superior a los 3,8 millones de euros, cofinanciada con fondos europeos Next Generation, y constituye una de las principales acciones vinculadas al proceso de descarbonización del transporte público regional.

Verdú señaló que "la electrificación del transporte público no consiste únicamente en incorporar nuevos vehículos, sino en dotar al sistema de toda la infraestructura necesaria para garantizar un funcionamiento eficiente".

La Comisión Interinstitucional de Movilidad y Energía Sostenible también abordó el resto de líneas de trabajo contempladas en este proyecto europeo, entre ellas las políticas de movilidad y energía, la electrificación y descarbonización del transporte público, el impulso de la movilidad activa y multimodal, la participación ciudadana y el análisis de instrumentos financieros y normativos que favorezcan la transición energética aplicada al transporte.

El proyecto europeo 'Promoter' tiene como finalidad acelerar la implantación de soluciones innovadoras de movilidad sostenible y energías renovables mediante la cooperación entre administraciones públicas, entidades y agentes sociales.

En la Región de Murcia, el Gobierno regional participa en esta iniciativa junto con la Federación de Municipios de la Región de Murcia, impulsando actuaciones orientadas a construir un sistema de transporte público más sostenible, eficiente y adaptado a los retos de la transición energética.