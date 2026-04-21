El Gobierno regional y el Ayuntamiento de La Unión transmiten al MITECO su rechazo al sellado de la bahía de Portmán

El Consejero De Fomento E Infraestructuras, Jorge García Montoro, Junto Al Alcalde De La Unión, Joaquín Zapata, Durante La Reunión En El Ministerio Para Abordar La Recuperación De La Bahía De Portmán - CARM

MURCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional y el Ayuntamiento de La Unión trasladaron este martes en Madrid al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) su rechazo al sellado de la bahía de Portmán a la vez que reclamaron la solución consensuada entre las administraciones y vecinos en 2006 para recuperar este enclave natural contaminado desde hace décadas.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, junto al alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, y representantes de colectivos vecinales y ecologistas han trasladado al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, "la incertidumbre y la falta de transparencia en la gestión del proyecto de regeneración de la bahía de Portmán", según han informado desde el Ejecutivo regional.

García Montoro ha calificado el encuentro de "decepcionante y muy preocupante porque nos ha transmitido básicamente la aplicación de una hoja de ruta unilateral, por parte del Ministerio, en cuanto a la regeneración de la bahía de Portmán".

"Nos oponemos en cuanto a la forma y el fondo en la gestión de este proyecto por parte del Ministerio", ha afirmado el consejero, que ha criticado que "no convoca la comisión de seguimiento y nos vamos enterando por los medios de los importantes pasos que se están dando, y también porque el planteamiento ministerial viene a tirar por tierra el consenso de 2006 que contemplaba la regeneración integral de la bahía".

RECHAZO A UNA "SOLUCIÓN DE MÍNIMOS"

"Nos preocupa que se esté orientando el proyecto hacia esa solución de mínimos, amparándose en recomendaciones genéricas, sin abrir un debate técnico y social real sobre todas las alternativas. La protección ambiental es irrenunciable, pero no puede utilizarse como excusa para descartar la recuperación efectiva de Portmán", ha indicado.

García Montoro ha insistido en que "el rechazo al sellado de la bahía es unánime porque supone renunciar a la regeneración integral y a la recuperación de la línea de costa, que es lo que históricamente han defendido tanto las administraciones como los vecinos y colectivos de la Sierra Minera, y así se reflejó en el convenio firmado hace 20 años".

"No se puede imponer una solución que no cuenta con un respaldo mínimo del territorio", ha apuntado el consejero, quien ha requerido la necesidad de que "este proyecto debe abordarse desde el consenso real, incorporando las demandas de los vecinos, de los colectivos sociales y de las administraciones".

El consejero ha reclamado al Ministerio que "abandone la opacidad, convoque de forma inmediata la comisión de seguimiento y retome la solución integral consensuada, con un calendario cierto de ejecución". "Portmán no puede seguir esperando ni soportando más indefinición por parte del Gobierno central", ha añadido.

Por su parte, desde el Ayuntamiento han indicado que en la reunión ha habido "un muro de incomprensión por parte del Ministerio, que ignora la postura unánime del territorio y descarta cualquier alternativa que permita la regeneración integral de la bahía".

El alcalde ha subrayado que el sellado de Portmán "no solo supone renunciar a la recuperación de la bahía, sino que va mucho más allá", afirmando que esta decisión implicaría "no hacer justicia medioambiental tras décadas de degradación, truncar definitivamente las aspiraciones de desarrollo sostenible de Portmán y poner en riesgo su propia identidad como localidad costera".