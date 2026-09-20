El Gobierno regional bonifica este martes el transporte público para que sea gratis por el 'Día Mundial sin coches'

Imagen de uno de los autobuses Movibus eléctricos. - CARM

MURCIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El transporte interurbano será gratuito el próximo martes, 22 de septiembre, por el 'Día Mundial Sin Coches' gracias a la bonificación del 100 por 100 del Gobierno regional, una medida que permitirá viajar sin coste durante toda la jornada en los servicios de competencia autonómica.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, destacó que "esta iniciativa forma parte de la apuesta del Gobierno regional por hacer del transporte público una alternativa real al vehículo privado y facilitar que cada vez más ciudadanos puedan utilizarlo para sus desplazamientos".

La gratuidad durante esta jornada se suma a la bonificación autonómica del 20 por ciento de los bonos y títulos multiviaje del transporte interurbano, que reduce de forma habitual el coste de los desplazamientos y favorece el uso del transporte público.

"Estamos haciendo que el transporte público sea cada vez más asequible, accesible y sostenible, con medidas que actúan sobre el precio, la calidad y la eficiencia de los servicios", señaló García Montoro.

El Gobierno regional ha incorporado ya 17 autobuses cien por cien eléctricos de la nueva flota Movibus a distintas líneas de la Región, que contará con un total de 44 vehículos eléctricos. La adquisición de la flota supone una inversión de 28,7 millones de euros, cofinanciada con fondos europeos Next Generation.

Doce de los autobuses prestan servicio en las conexiones metropolitanas de Murcia con Alcantarilla, Beniel y Santomera, mientras que otros cinco operan en las rutas Murcia-Molina de Segura, Cabo de Palos-Veneziola y La Unión-Cartagena.

Esta renovación de la flota se acompaña de una red de 44 puntos de recarga en Cartagena, Alcantarilla y Molina de Segura, con una inversión superior a 3,8 millones de euros, también cofinanciada con fondos europeos Next Generation. La mejora de la oferta también ha permitido responder a los incrementos de demanda.

El refuerzo del transporte público en La Manga superó este verano los 594.000 viajeros y contó con cuatro autobuses adicionales, dos de ellos eléctricos. A ello se suma el refuerzo de la conexión con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, que desde abril cuenta con servicios diarios durante toda la semana desde Murcia y Cartagena, con una inversión anual superior a 480.000 euros y horarios adaptados a los vuelos.

Asimismo, el Ejecutivo regional trabaja para adaptar el transporte público a las nuevas necesidades de los usuarios. En este ámbito, mantiene abierta hasta el 16 de octubre la consulta pública previa para elaborar el decreto que regulará el acceso de los animales de compañía al transporte público de viajeros, con el objetivo de establecer unas condiciones comunes que garanticen la seguridad, la convivencia y el bienestar animal.

La movilidad accesible constituye asimismo una de las líneas de actuación del Gobierno regional. Durante 2025, subvencionó los desplazamientos de 1.054 personas con discapacidad, un 16 por ciento más que el año anterior, y ha incrementado la dotación de estas ayudas de 55.000 a 70.000 euros. A estas medidas se suma una línea específica para favorecer los desplazamientos en taxi de los usuarios de perros guía, una iniciativa pionera en España.

"La movilidad sostenible tiene que ser también una movilidad accesible e inclusiva, y por eso estamos trabajando para que ninguna persona encuentre barreras para desplazarse con autonomía y seguridad", afirmó el consejero.